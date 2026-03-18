Au-delà des sièges statiques : La promotion de printemps de LiberNovo pour un espace de travail plus centré sur l'humain

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LiberNovo

Mar 18, 2026, 11:57 ET

HONG KONG, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée du printemps en Europe, le rituel du rafraîchissement de l'espace de travail évolue. L'attention se déplace vers des environnements qui soutiennent activement le corps humain. LiberNovo est à l'avant-garde de ce changement, délaissant les meubles statiques au profit de systèmes conçus pour favoriser le mouvement et le bien-être à long terme.

La philosophie du mouvement

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springsale_LiberrNovo
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La philosophie «Health-First Design» de LiberNovo est incarnée par le LiberNovo Omni. Cette chaise ergonomique dynamique répond aux micro-mouvements naturels du corps, considérant le confort comme un état permanent. Plutôt que de demander aux utilisateurs de s'adapter à une structure fixe, le Libernovo Omni suit l'utilisateur pour lui fournir un soutien continu tout au long de la journée.

Conception d'un environnement réactif

La chaise est construite autour du dossier Bionic FlexFit, qui comporte seize articulations sphériques et huit panneaux élastiques. Cela crée une courbe en S adaptative qui maintient le contact avec la colonne vertébrale à chaque fois que l'on s'étire ou s'incline. Doté d'une fonction de décompression de la colonne vertébrale, d'accoudoirs 4D et d'un soutien adaptatif de la nuque, le système réduit les tensions cumulées pendant les longues sessions.

Conception biophilique

Pour le printemps, LiberNovo présente le coloris Moss Green . Inspiré des paysages forestiers, ce ton biophilique est conçu pour réduire la fatigue visuelle et favoriser un sentiment de calme, transformant l'espace de travail en un environnement réparateur.

Rafraîchissement de printemps : Tarification et récompenses régionales

Le programme Spring Refresh se déroule du 19 mars au 16 avril.

Union européenne (UE)

  • Prix de départ : LiberNovo Omni à partir de €1,030
  • Offre groupée : Jusqu'à 35% de réduction
  • 1 000 €+ Commande : Instantané €15 réduction à la caisse
  • €1,100+ Commande : Eco Comfort Set (masque pour les yeux en soie, sac fourre-tout écologique et tapis StepSync)
  • 1 200+ Commande : Ultimate Perks Pack (casquette personnalisée, autocollants créatifs, sac fourre-tout écologique et aimant de réfrigérateur en édition limitée)

Royaume-Uni (UK)

  • Prix de départ : LiberNovo Omni à partir de £916
  • Offre groupée : Jusqu'à 32% de réduction
  • £900+ Commande : Réduction instantanée £15 checkout discount
  • £950+ Commande : Eco Comfort Set (masque pour les yeux en soie, sac fourre-tout écologique et tapis StepSyn)
  • £1,050+ Commande : Pack Ultimate Perks (casquette personnalisée, autocollants créatifs, sac fourre-tout écologique et aimant de réfrigérateur en édition limitée)

Une remise à zéro saisonnière pour l'espace de travail moderne

Plutôt que de présenter Spring Refresh comme une promotion à court terme, LiberNovo le positionne comme une réinitialisation saisonnière - qui repense la façon dont l'espace de travail soutient le corps, et pas seulement la journée de travail.

Pour plus d'informations, consultez le site www.libernovo.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2935817/springsale_LiberrNovo.jpg

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