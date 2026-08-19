Au salon Gamescom 2026, HAVIT met en avant ses décennies d'expérience en technologie audio

COLOGNE, Allemagne, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie grand public HAVIT présentera ses derniers équipements de jeu au salon Gamescom 2026 de Cologne, afin de montrer comment elle allie innovation acoustique et technologie de jeu pour proposer une expérience immersive et performante aux joueurs du monde entier.

28 ans d'expérience en acoustique : le point fort de HAVIT pour les solutions audio de jeu

HAVIT Showcases Its Decades of Audio Expertise at Gamescom 2026

HAVIT, qui se consacre depuis 1998 au développement de la technologie audio, a accumulé en 28 ans une expérience considérable dans les domaines de la recherche acoustique, de l'optimisation sonore et des produits innovants. La longue expérience de HAVIT en acoustique est devenue un atout majeur pour la mise au point de solutions audio professionnelles destinées au jeu.

S'appuyant sur une équipe interne d'ingénieurs en acoustique et sur des capacités de R & D complètes, HAVIT améliore sans cesse les performances sonores, le confort d'utilisation et l'expérience d'utilisation afin de répondre aux besoins en constante évolution des joueurs du monde entier, et crée ainsi des solutions audio pour le jeu axées sur la précision, l'immersion et la fiabilité.

Une reconnaissance mondiale des compétences de HAVIT dans le domaine du jeu

Pour répondre aux attentes des joueurs en matière de localisation sonore précise, de connexion stable et de communication claire, HAVIT continue d'investir dans des solutions audio de jeu capables d'accompagner chaque instant du jeu de performances fiables et d'un son immersif.

Avec des ventes cumulées dépassant le million d'unités, les casques de jeu de HAVIT ont conquis les joueurs du monde entier en créant une expérience audio exceptionnelle. Signe clair de son influence croissante dans le secteur mondial des solutions audio pour l'esport, la marque HAVIT s'est également hissée à la première place des classements des casques de jeu sur les principales plateformes de commerce en ligne, notamment Amazon Brésil, Trendyol en Turquie et Mercado Libre au Mexique.

Renforcer l'écosystème mondial de l'esport grâce à des partenariats stratégiques

HAVIT consolide activement sa présence au sein de l'écosystème mondial de l'esport en nouant des partenariats stratégiques avec des équipes professionnelles d'esport, telles que l'équipe brésilienne Vivo Keyd Stars (VKS) ou les clubs turcs Galatasaray Esports et Beşiktaş Esports.

Grâce à ces collaborations, HAVIT resserre ses liens avec les communautés d'esport à travers l'Europe, l'Amérique latine et au-delà, tout en acquérant une meilleure compréhension des besoins des joueurs professionnels afin d'optimiser en permanence les performances de ses produits et l'expérience d'utilisation.

Évoluant au rythme de technologies comme l'audio spatial avec suivi de la tête, le réglage sur mesure des haut-parleurs, la faible latence ou la connectabilité multimode, les casques de jeu de la série H2000 et de la série FUXI témoignent de l'attachement de HAVIT au jeu de compétition.

Des enceintes accueillant des compétitions d'esport aux configurations de jeu du quotidien, HAVIT propose des solutions audio de qualité professionnelle qui permettent aux joueurs du monde entier de donner le meilleur d'eux-mêmes.

HAVIT au salon Gamescom 2026

HAVIT invite tous les visiteurs du monde entier à venir découvrir ses dernières innovations pour le jeu, tester concrètement ses nouveaux produits et profiter d'activités captivantes sur place.

Date : du 26 au 30 août

Stand : 10.1-D052