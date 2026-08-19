HAVIT muestra sus décadas de experiencia en el sector del audio en Gamescom 2026

COLONIA, Alemania, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HAVIT, una marca global de tecnología de consumo, va a dar a conocer sus últimos productos para gamers en Gamescom 2026 de Colonia, donde mostrará cómo la marca combina la innovación acústica y la tecnología para gamers con el fin de ofrecer experiencias inmersivas y competitivas a los jugadores de todo el mundo.

28 años de experiencia en acústica: la base de la excelencia de HAVIT en audio para videojuegos

HAVIT Showcases Its Decades of Audio Expertise at Gamescom 2026

Desde el año 1998, HAVIT se ha dedicado a impulsar la tecnología de audio, acumulando más de 28 años de experiencia en investigación acústica, ajuste de sonido e innovación de productos. La sólida base acústica de HAVIT se ha convertido en una ventaja clave a la hora de desarrollar soluciones profesionales de audio para videojuegos.

Contando con el respaldo de un equipo interno de ingeniería acústica y unas amplias capacidades de I+D, HAVIT perfecciona continuamente el rendimiento sonoro, la comodidad y la experiencia del usuario de cara a satisfacer las necesidades cambiantes de los gamers de todo el mundo, creando soluciones de audio para gaming basadas en la precisión, la inmersión y la fiabilidad.

La experiencia de HAVIT en el ámbito de los videojuegos obtiene reconocimiento mundial

En respuesta a la demanda de los jugadores de un posicionamiento preciso del sonido, una conexión estable y una comunicación clara, HAVIT sigue invirtiendo en audio para videojuegos, ofreciendo un rendimiento fiable y un sonido envolvente para cada momento de juego.

Gracias a su excepcional experiencia de audio, los auriculares para videojuegos de HAVIT se han ganado el reconocimiento de los jugadores de todo el mundo, con unas ventas acumuladas que superan el millón de unidades. HAVIT también ha alcanzado el primer puesto en la categoría de auriculares para videojuegos en plataformas clave de comercio electrónico, como Amazon Brasil, Trendyol en Turquía y Mercado Libre en México, lo que demuestra plenamente la creciente influencia de la marca en el sector global del audio para los deportes electrónicos.

Fortalecimiento del ecosistema global de los deportes electrónicos por medio de alianzas estratégicas

HAVIT está ampliando su presencia de forma activa dentro del ecosistema global de los deportes electrónicos mediante alianzas estratégicas con equipos profesionales de deportes electrónicos, entre los que se incluyen el equipo brasileño Vivo Keyd Stars (VKS) y los clubes turcos Galatasaray Esports y Beşiktaş Esports.

Por medio de estas colaboraciones, HAVIT refuerza sus vínculos con las comunidades de los deportes electrónicos de toda Europa, Latinoamérica y más allá, al tiempo que obtiene información sobre las necesidades de los jugadores profesionales para optimizar continuamente el rendimiento de sus productos y la experiencia del usuario.

Los auriculares para juegos de las series H2000 y serie FUXI reflejan el compromiso de HAVIT con los juegos competitivos, evolucionando con tecnologías como el audio espacial con seguimiento de la cabeza, los controladores ajustados a medida, el rendimiento de baja latencia y la conectividad multimodo.

Desde estadios profesionales de esports hasta equipos de gaming para el día a día, HAVIT ofrece soluciones de audio de nivel profesional que permiten a los jugadores de todo el mundo rendir al máximo.

Reúnase con HAVIT en Gamescom 2026

HAVIT da la bienvenida a visitantes de todo el mundo para que descubran sus últimas innovaciones en el ámbito de los videojuegos, prueben los nuevos productos de primera mano y disfruten de las interesantes actividades que se organizan en el recinto.

Fecha: Del 26 al 30 de agosto

Expositor: 10.1-D052