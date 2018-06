Audacy erhält FCC-Lizenz für den Betrieb des ersten kommerziellen Netzwerks zur Datenübertragung zwischen Satelliten

Die Raumfahrtindustrie gibt jährlich rund 10 Milliarde US-Dollar für Kommunikationsaufgaben aus. Dabei nutzen die meisten der Satellitenbetreiber für die Kommunikation mit ihren Flugkörpern im All derzeit Erdantennen. Satelliten sind für einzelne Bodenstationen allerdings nur sehr selten sichtbar, was dazu führt, dass über längere Zeitperioden hinweg Funkstille herrscht und somit auch kein Geld verdient werden kann. Mithilfe der ersten Lizenz für die Bereitstellung von kommerziellen Datenübertragungsdiensten im Weltraum wird Audacy ein Übertragungsnetz aufbauen, mit dem Betreibern von Raumflugkörpern eine unterbrechungsfreie Verbindung mit Echtzeit-Übertragung angeboten werden kann – an jedem Punkt zwischen der Startrampe und der Mondbahn.

„Die Sicherung von kommerziellen Frequenzen ist eine der größten Hürden, wenn es darum geht, eine neue Satellitenkonstellation einzurichten, und es bedeutet eine Menge an technischer Arbeit, Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und Diskussionen in der Branche", sagte Dr. Ralph Ewig, CEO von Audacy. „Jedes einzelne Teil des Systems, das aufgebaut werden soll, wird von den Regulierungsstellen und den bereits existierenden Betreibern von Flugkörpern erbarmungslos geprüft. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Telefon und finden einen Zettel, auf dem steht: ‚Aufgrund von Netzbeschränkungen kann dieses Gerät nur 1 Stunde pro Tag genutzt werden.' Ersetzen Sie das 600 Dollar teure Telefon mit einen Satelliten im Wert von 6 Millionen Dollar und Sie haben die heutige Situation der kommerziellen Raumfahrtindustrie. Mithilfe dieser Frequenzzulassung wird Audacy ab sofort für einen grundlegenden Wandel bei der Kommunikation im Weltraum sorgen können."

Da der Service voraussichtlich 2020 an den Start gehen wird, verkauft Audacy bereits heute Kapazitäten seiner Übertragungsatelliten sowie seiner Erdfunkstationen im Silicon Valley und in Singapur, die Anfang nächsten Jahres online gehen sollen.

Audacy ist ein Serviceanbieter für die Kommunikation im Weltraum und setzt dafür das erste kommerzielle Netzwerk zur Datenübertragung zwischen Satelliten ein. Darüber ist die Übermittlung von Weltraumdaten in Echtzeit, die fortlaufende Überwachung von Satelliten und eine unmittelbare Befehlssteuerung möglich. Audacy, das Firmenstandorte im Silicon Valley und in Singapur hat, startet derzeit Übertragungssatelliten in die mittlere Erdumlaufbahn (MEO) für eine nahtlose Abdeckung der untere Erdumlaufbahn (LEO) sowie Erdfunkstellen für eine unterbrechungsfreie Verbindung mit der Umlaufbahn um den Mond.

