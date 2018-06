Audacy reçoit la licence FCC pour exploiter le premier réseau commercial de liaisons de données inter-satellites

L'industrie spatiale dépense environ 10 milliards USD chaque année en solutions de communication. Actuellement, la plupart des opérateurs de satellites utilisent des antennes au sol pour communiquer avec leur engin spatial. Cependant, les satellites sont rarement visibles depuis un site au sol individuel, entraînant de longues périodes de silence radio et des opportunités de revenus manquées. Avec la première licence pour fournir des services commerciaux de liaisons de données espace-espace, Audacy développera un réseau de liaisons qui procure une connectivité continue en temps réel aux opérateurs d'engins spatiaux, depuis n'importe où sur l'aire de lancement vers la distance lunaire.

« La sécurisation du spectre commercial est l'un des plus grands obstacles au déploiement d'une nouvelle constellation de satellites et nécessite plusieurs années de travail technique, de collaboration avec les autorités de régulation et de discussions avec le secteur », a déclaré le Dr Ralph Ewig, PDG d'Audacy. « Chaque aspect du système proposé est rigoureusement et minutieusement examiné par les autorités de régulation et les opérateurs spatiaux existants. Imaginez que vous achetez un téléphone et que vous trouvez une note disant : "En raison des contraintes du réseau, ce dispositif ne peut être utilisé qu'une heure par jour." Remplacez le téléphone à 600 dollars par un satellite à 6 millions de dollars et vous aurez l'état actuel du secteur spatial commercial. Avec l'approbation de ce spectre, Audacy modifiera fondamentalement les communications spatiales. »

Audacy effectue la prévente de sa capacité sur ses satellites de liaison en prévision du lancement du service en 2020 et sur les téléports de ses stations au sol qui seront en ligne au début de l'année prochaine.

À propos d'Audacy

Audacy est un prestataire de services de communications spatiales qui déploie le premier réseau commercial de liaisons de données inter-satellites qui permet des liaisons descendantes en temps réel de données spatiales, de surveillance continue des satellites et de commande instantanée. Située dans la Silicon Valley et à Singapour, Audacy lance des satellites de liaisons sur orbite moyen permettant une couverture régulière de l'orbite basse et des stations au sol pour une disponibilité permanente vers l'orbite lunaire.

