Audi seleciona Mobileum para testes e monitoramento de veículos conectados

CUPERTINO, Calif., 6 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornecedor líder global de serviços de roaming e rede com base em análise, gestão de riscos, e soluções de teste e monitoramento, tem o prazer de anunciar que a Audi (AUDVF) está implementando a solução de teste de veículos conectados da Mobileum para testar e monitorar a qualidade de serviço (QoS) de ponta a ponta de seus carros conectados e para assegurar os mais altos padrões de garantia de serviço e controle em relação à experiência do cliente.

De acordo com a CounterPoint, três quartos dos novos carros serão carros conectados até 2025. Ao implementar a solução de teste de veículos conectados da Mobileum, a Audi garante que seus clientes experimentarão os melhores recursos on-line de infoentretenimento, segurança, navegação e comunicação enquanto estiverem no carro. Atualmente, a Audi oferece suporte a mais de cinco milhões de carros conectados em 74 países.

A solução de teste de carros conectados da Mobileum permite que a Audi teste remotamente seus carros conectados a partir de uma localização centralizada e oferece KPIs incomparáveis para monitorar e melhorar a experiência do carro conectado. A capacidade de testar remotamente permitiu que a Audi economizasse uma quantidade significativa de dinheiro e diminuísse a pressão sobre sua cadeia de suprimentos global, reduzindo o custo com suporte e manutenção de equipes locais e transporte de carros no exterior. Esta solução provou ser particularmente importante durante a pandemia da Covid-19, permitindo que a Audi melhore a qualidade do serviço (QoS), melhorando os tempos de atividade de serviço e minimizando as interrupções causadas por falta de componentes ou componentes com defeito básico.

Isso é possível pela plataforma de teste de roaming global da Mobileum, a GlobalRoamer®, que conta com a maior presença de testes do mundo e permite que os prestadores de serviços automatizem uma ampla gama de funções, como provisionamento de eSIM remoto e qualidade de ponta a ponta de testes e monitoramento de serviços. Além disso, a Mobileum permitirá que a Audi dê suporte a importantes recursos de segurança, como o eCall, em que os veículos automaticamente fazem uma chamada de emergência se um veículo estiver envolvido em um acidente grave de estrada, compartilhando localização, detalhes do veículo e o número de passageiros para funcionários de serviços de emergência. Os testes de serviços de emergência da Mobileum são uma solução de testes ativos de ponta a ponta que monitora e resolve problemas de serviços e plataformas de emergência. Patenteada nos Estados Unidos e na UE, a solução da Mobileum abrange números padrão, números aprimorados e eCall, permitindo que as operadoras garantam a disponibilidade, transferência de informações de localização e monitoramento de desempenho.

"Com os carros conectados, os mundos automotivo e de comunicação estão convergindo. Para atender às expectativas dos consumidores, os fabricantes automotivos precisam fazer parcerias com líderes no setor de comunicações para garantir que os desafios atuais e emergentes de carros conectados sejam atingidos e superados. Estamos orgulhosos porque a Audi está confiando em nós para apoiar suas necessidades de teste e monitoramento de veículos conectados", comentou Goce Talaganov, vice-presidente sênior de testes e monitoramento da Mobileum.

Os testes de carros conectados da Mobileum oferecem garantia de qualidade para eCall, IoT Telemetry, provisionamento remoto eSIM e disponibilidade para aplicações comerciais. Ele permite o acesso a indicadores de desempenho, tendências e medidores de rendimento e monitora proativamente a degradação do serviço em todo o mundo, oferecendo verificação independente do SLA para conectividade móvel e serviços para campi de fábrica e serviços de veículos conectados.

AUDI AG

AUDI AG significa veículos esportivos, alta qualidade de construção e design progressivo – para "Vorsprung durch Technik." O Audi Group está entre os principais fabricantes mundiais de carros premium.

Para desempenhar um papel fundamental na moldagem da transformação enquanto caminha para uma nova era de mobilidade, a empresa está implementando sua estratégia passo a passo.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é um importante prestador de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência de consumidor. Mais de mil operadoras confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais em Dubai, Austrália, Alemanha, Índia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

Saiba mais em www.mobileum.com e siga @MobileumInc no Twitter.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

FONTE Mobileum

SOURCE Mobileum