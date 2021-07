Audi choisit Mobileum pour les tests et la supervision des voitures connectées

Audi s'appuie sur la technologie d'assurance de service de bout en bout et de test actif de Mobileum pour fournir des services de voiture connectée de qualité et réduire les coûts.

CUPERTINO, Californie, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La société Mobileum Inc. (« Mobileum »), fournisseur mondial de premier plan de services d'itinérance et de réseau basés sur l'analyse, de gestion des risques et de solutions de test et de surveillance, est heureuse d'annoncer qu'Audi (AUDVF) va déployer sa solution Connected Car Testing pour tester et surveiller la qualité de service (QoS) de bout en bout de ses voitures connectées et pour garantir les normes les plus élevées d'assurance de service et de contrôle de l'expérience client.

Selon CounterPoint, d'ici 2025, les trois quarts des nouvelles voitures seront des voitures connectées. En mettant en œuvre la solution Connected Car Testing de Mobileum, Audi s'assure que ses clients bénéficieront des meilleures capacités d'infodivertissement en ligne, de sécurité, de navigation et de communication lorsqu'ils seront dans leur voiture. Audi gère actuellement plus de 5 millions de voitures connectées dans 74 pays.

La solution Connected Car Testing de Mobileum permet à Audi de tester ses voitures connectées à distance, depuis un emplacement centralisé. De plus, elle fournit des indicateurs clés de performance inégalés pour surveiller et améliorer l'expérience de la voiture connectée. Pouvoir procéder à des essais à distance a permis à Audi d'économiser des sommes considérables et de réduire la pression sur sa chaîne d'approvisionnement mondiale, en réduisant les coûts liés au soutien des équipes locales ainsi qu'à la maintenance et à l'expédition des voitures à l'étranger. Cette solution s'est avérée particulièrement utile pendant la pandémie de Covid-19, permettant à Audi de renforcer la qualité de service (QoS) en améliorant les temps de bon fonctionnement des services et en minimisant les interruptions de service dues à des composants de base manquants ou défectueux.

C'est la plateforme de test d'itinérance mondiale de Mobileum, GlobalRoamer®, qui rend tout cela possible. Mobileum peut se targuer d'avoir la plus grande empreinte de test au monde. La société permet aux fournisseurs de services d'automatiser un large éventail de fonctions, telles que l'approvisionnement à distance en eSIM ainsi que les essais et le contrôle de la qualité de service de bout en bout. En outre, Mobileum permettra à Audi de prendre en charge d'importantes fonctions de sécurité, telles que l'eCall, grâce à laquelle un véhicule impliqué dans un grave accident de la route peut passer un appel d'urgence automatique, en communiquant aux services d'urgence la localisation, les détails du véhicule et le nombre de passagers. Emergency Services Testing de Mobileum est une solution de test active de bout en bout qui surveille et dépanne les services et les plateformes d'urgence. Brevetée aux États-Unis et dans l'Union européenne, la solution de Mobileum couvre les numéros standard, les numéros étendus et l'eCall, permettant aux opérateurs d'assurer la disponibilité, le partage des informations de localisation et le contrôle des performances.

« Avec les voitures connectées, les mondes de l'automobile et des communications convergent. Pour répondre aux attentes des consommateurs, les constructeurs automobiles doivent s'associer aux leaders du secteur des communications afin de s'assurer que les défis actuels et émergents auxquels doivent faire face les voitures connectées sont relevés et surmontés. Nous sommes fiers qu'Audi nous fasse confiance pour répondre à ses besoins en matière de tests et de supervision des voitures connectées », a commenté Goce Talaganov, SVP des tests et de la surveillance chez Mobileum.

La solution Connected Car Testing de Mobileum fournit une assurance qualité pour l'eCall, la télémétrie IdO, le provisionnement à distance de l'eSIM et la disponibilité des applications commerciales. Elle permet d'accéder aux indicateurs de performance, aux tendances et aux compteurs de débit et surveille de manière proactive la dégradation des services dans le monde entier, offrant une vérification indépendante des contrats de niveau de service pour la connectivité et les services mobiles, tant pour les usines que pour les services dans les voitures connectées.

AUDI AG

AUDI AG est synonyme de véhicules sportifs, de haute qualité de fabrication et de design progressif, comme l'indique son slogan Vorsprung durch Technik (« L'avance par la technologie »). Le groupe Audi est l'un des principaux producteurs mondiaux de voitures haut de gamme.

Afin de jouer un rôle déterminant dans l'élaboration de la transformation, à l'aube d'une nouvelle ère de mobilité, la société met en œuvre sa stratégie étape par étape.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients s'appuient sur sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions analytiques avancées, permettant aux clients de relier l'intelligence profonde du réseau et de l'exploitation à des actions en temps réel qui augmentent les recettes, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley, dispose de bureaux internationaux en Australie, à Dubaï, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

