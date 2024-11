Audiokinetics Wwise Automotive ermöglicht einen neuen Standard für immersives In-Car-Audio im neuen Elektrofahrzeug NEVO E07 von CHANGAN

SHANGHAI, 14. November 2024 /PRNewswire/ – Audiokinetic Inc., der führende Anbieter von plattformübergreifenden interaktiven Audiolösungen, ist stolz darauf, seinen Beitrag zur immersiven Audioumgebung des neuen Elektrofahrzeugs NEVO E07 von CHANGAN Automobile, einem der vier großen Automobilkonzerne in China, bekannt zu geben.

Audiokinetic's Wwise Automotive enables a new standard for immersive in-car audio in Changan's new NEVO E07. The transformer SUV launched in China, October 21, 2024.

Wwise Automotive von Audiokinetic, eine interaktive Audio-Engine für Automobilhersteller, war maßgeblich an der Entwicklung und Implementierung von In-Car-Audio für den NEVO E07 beteiligt und hat den Arbeitsablauf für CHANGAN Automobile vom Prototyping bis zur Produktion rationalisiert und ein neues Niveau an interaktiver und immersiver Umgebung ermöglicht. Die folgenden Anwendungen setzen neue Maßstäbe für die Audiowiedergabe im Auto und sorgen für ein neues Benutzererlebnis:

Räumliche Warnungen: Durch den intelligenten Raumklang erhalten Changan-Fahrer in Echtzeit richtungsweisende Audiohinweise, die das Situationsbewusstsein und die Sicherheit verbessern. Dies ermöglicht eine intuitive Reaktion auf potenzielle Gefahren und den Straßenzustand. Fahrgeräusche: Wwise Automotive passt sich den Fahrbedingungen in Echtzeit an, um eine dynamische Klanglandschaft zu schaffen, die sich an die Umgebung, die Geschwindigkeit, den Fahrstil und vieles mehr anpasst, um eine fesselnde und angenehme Fahrt zu ermöglichen. Erzeugung von Motorengeräuschen: Der Changan NEVO E07 ist vollelektrisch, so dass Wwise Automotive den Sounddesignern die Möglichkeit gibt, ein individuelles Motorengeräusch zu erstellen, das das Gefühl der Motorleistung im Fahrzeug mit einem einzigartigen Klangprofil simuliert. Außerhalb des Fahrzeugs sorgt diese Echtzeit-Klangerzeugung für mehr Sicherheit für Fußgänger und eine einzigartige, markenbezogene Klangsignatur des Fahrzeugs.

„Changan nutzte Wwise, um das volle Potenzial von interaktivem räumlichem Audio auszuschöpfen. Dies bietet informative und intuitive Benutzererfahrungen sowie kreative Möglichkeiten, innovative Unterhaltungs-Audioinhalte im Fahrzeug zu konsumieren", so François Thibault, Senior Director of Innovation bei Audiokinetic, der die Aktivitäten des Unternehmens im Bereich Automobiltechnik leitet.

Wwise Automotive ist nahtlos in das digitale Kombiinstrument und die Android-Infotainment-Plattform des Fahrzeugs integriert und ermöglicht den Sounddesignern im Fahrzeug eine höhere Effizienz und kreative Flexibilität. Es ermöglicht ihnen, unabhängig zu entwerfen, zu iterieren und zu implementieren, ohne dass ein technisches Eingreifen erforderlich ist.

„Wir freuen uns sehr, dass Wwise Automotive das Audioerlebnis im NEVO E07 von Changan aufwertet und seinem Team die Möglichkeit gibt, eine völlig neue Dimension des Audiodesigns in Fahrzeugen zu schaffen", sagte Martin H. Klein, CEO von Audiokinetic. „Dadurch, dass die Sounddesigner effizienter und unabhängiger von den technischen Lieferanten arbeiten konnten, war das Changan-Team in der Lage, das Benutzererlebnis deutlich zu verbessern, die Sicherheit für Benutzer und Fußgänger zu erhöhen und das Audio-Branding für dieses neue Fahrzeug voranzutreiben."

Der Changan NEVO E07 ist jetzt erhältlich.

Informationen zu Audiokinetik

Audiokinetic ist der führende Anbieter von plattformübergreifenden Audiolösungen für interaktive Medien und Spiele und setzt neue Maßstäbe in der interaktiven Audioproduktion für ortsbezogene Unterhaltung, Automobil, Unterhaltungselektronik und Trainingssimulationen. Als vertrauenswürdiger und strategischer Partner der weltweit größten Entwickler interaktiver Medien und OEMs verfügt Audiokinetic über ein langjährig etabliertes Ökosystem von Verbündeten in der Audiobranche und unter den Plattformherstellern. Zu den Middleware-Lösungen des Unternehmens gehören die preisgekrönten Wwise® und SoundSeed®, sowie Wwise Automotive™ und Strata™. Audiokinetic, ein Unternehmen der Sony Company, hat seinen Hauptsitz in Montréal, Kanada, und verfügt über Niederlassungen in Tokio, Japan, Shanghai, China, und Hilversum, Niederlande, sowie über Produktexperten in den USA. www.audiokinetic.com

Informationen zu Wwise Automotive™

Wwise Automotive ist die umfassendste, datengesteuerte, interaktive Audiolösung. Sie verfügt über eine optimierte Laufzeit-Sound-Engine und eine Audio-Authoring-Anwendung, die für die Erstellung und Verwaltung individueller In-Car-Audio-Erlebnisse auf Embedded-Plattformen entwickelt wurde. Wwise Automotive revolutioniert die Audiowelt in Fahrzeugen und bietet Ingenieuren bahnbrechende Audiolösungen für die Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher, immersiver und audio-geprägter Fahrerlebnisse.

Weitere Informationen: Audiokinetic Medienkontakt: Nour Al Hammoud, Senior Director of Marketing and Communications, +1 514 499-9100 DW: 236, [email protected]

