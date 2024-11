Wwise Automotive d'Audiokinetic ouvre la voie vers une nouvelle référence en matière d'audio immersif avec la nouvelle voiture électrique NEVO E07 de CHANGAN

SHANGHAI, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Audiokinetic Inc., chef de file des solutions audio interactives multiplateformes, annonce avec fierté sa contribution à l'environnement audio immersif de la nouvelle voiture électrique NEVO E07 de CHANGAN Automobile, l'un des quatres principaux groupes automobiles chinois.

Audiokinetic's Wwise Automotive enables a new standard for immersive in-car audio in Changan's new NEVO E07. The transformer SUV launched in China, October 21, 2024.

Le moteur audio interactif pour les fabricants de voiture Wwise Automotive d'Audiokinetic a joué un rôle décisif dans la conception et la mise en oeuvre de l'audio embarqué de la NEVO E07 en permettant à CHANGAN Automobile de rationaliser son flux de travail du prototypage à la production, et en donnant la possibilité à l'entreprise d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'environnement sonore interactif et immersif. Les applications suivantes fixent de nouvelles normes pour l'audio embarqué et permettent de réinventer l'expérience utilisateur :

Avertissements spatiaux : grâce à des sons spatiaux intelligents, les conducteurs de la NEVO E07 reçoivent des indications audio directionnelles en temps réel afin d'améliorer leur sécurité et leur conscience situationnelle. Cela leur permet de réagir de manière intuitive aux dangers potentiels ainsi qu'à l'état de la route. Sonorisation de la conduite : Wwise Automotive s'adapte en temps réel aux conditions de conduite pour générer un paysage sonore dynamique et offrir une expérience immersive divertissante qui s'ajuste à l'environnement, à la vitesse, au style de conduite et plus encore, afin de pouvoir rouler avec plus de plaisir et d'engagement. Génération de sons de moteur : la NEVO E07 de Changan étant entièrement électrique, Wwise Automotive permet aux concepteurs sonores de créer des sons de moteurs personnalisés et de donner la sensation qu'un moteur aux performances impressionnantes se trouve dans le véhicule grâce à un profil sonore unique. En dehors du véhicule, la génération de sons en temps réel renforce la sécurité des piétons et offre au véhicule une signature sonore avec un branding unique.

« Changan a employé Wwise pour libérer le plein potentiel de l'audio spatial interactif avec efficacité. Cela permet d'offrir des expériences utilisateur informatives et intuitives, ainsi que des façons créatives de profiter du contenu audio divertissant et innovateur dans le véhicule », explique François Thibault, Directeur Sénior de l'Innovation à Audiokinetic et responsable des activités de l'entreprise liées à l'ingénierie automobile.

Intégré de manière fluide avec les autres instruments numériques et la plateforme d'info-divertissement embarqué Android, Wwise Automotive permet aux concepteurs sonores d'être plus efficaces et de bénéficier de davantage de flexibilité créative. Il leur permet de concevoir, d'itérer et de mettre en oeuvre indépendamment, sans intervention de la part d'un ingénieur.

« Nous sommes ravis de voir que Wwise Automotive sublime l'expérience audio de la NEVO E07 de Changan et permet à l'équipe de l'entreprise de propulser la conception audio automobile dans une toute nouvelle dimension créative », déclare Martin H. Klein, PDG d'Audiokinetic. « En permettant aux concepteurs sonores de travailler de manière plus efficace, indépendamment des ingénieurs, l'équipe de Changan a pu grandement améliorer l'expérience utilisateur, renforcer la sécurité à la fois pour les utilisateurs et les piétons, et parfaire le branding audio du véhicule. »

La NEVO E07 de Changan est désormais disponible.

À propos d'Audiokinetic

Audiokinetic est le principal fournisseur de solutions audio multiplateformes pour les médias interactifs et les jeux vidéo, et établit de nouvelles normes en matière de production audio interactive pour le divertissement basé sur la localisation, l'industrie automobile, l'électronique grand public et la simulation de formation. Partenaire stratégique et de confiance des plus grands développeurs et FEO de médias interactifs, Audiokinetic dispose d'un écosystème de collaborateurs établi de longue date au sein de l'industrie audio et parmi les fabricants de plateformes. Les solutions middleware d'Audiokinetic comprennent les produits primés Wwise® et SoundSeed®, ainsi que Wwise Automotive™ et Strata™. Audiokinetic, une société du groupe Sony, a son siège social à Montréal (Québec, Canada), et possède des filiales à Tokyo (Japon), Shanghai (Chine), Hilversum (Pays-Bas), ainsi que des experts produits aux Etats-Unis. www.audiokinetic.com

À propos de Wwise Automotive™

Wwise Automotive est la solution en audio interactif axée sur les données la plus complète et accessible. Elle comprend un moteur audio d'exécution optimisé et une application de création sonore développée pour concevoir et gérer des expériences audio pour véhicules automobiles personnalisées sur des plateformes embarquées. Wwise Automotive révolutionne l'audio du secteur automobile en fournissant aux ingénieurs des solutions audio pionnières et novatrices pour concevoir et mettre en œuvre des expériences automobiles holistiques et immersives incluant le branding audio.

