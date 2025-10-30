Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklungsgemeinschaft: Die Chery Group gestaltet die Zukunft der Mobilität durch globale ESG-Maßnahmen

WUHU, China, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Während die globale Automobilindustrie einen Wandel erlebt, der das Jahrhundert prägen wird, bricht eine neue Ära der Offenheit und Zusammenarbeit an. Einst ein Nischen-Investmentkonzept, sind die Prinzipien der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) mittlerweile zu einem wichtigen Rahmen geworden, der Branchen weltweit prägt. In führenden Märkten wie der EU definieren sich durch die sich weiterentwickelnden ESG-Vorschriften die Rollen der Automobilhersteller neu – vom Fahrzeugproduzenten zum Mitgestalter des Mobilitätsökosystems.

Chery introduced its Global ESG Advisory Group Kunpeng Sky Optimus “Ride Green Life” cycling event

Die Chery Group integriert ESG in ihre Kernstrategie und Entscheidungsfindung und setzt damit ein Beispiel für verantwortungsbewusstes Wachstum. Chery ist in über 120 Ländern tätig und hat sich vom Produktexporteur zu einem Mitgestalter von Kultur und Lebensstil entwickelt, der eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufbaut. Auf dem Chery International User Summit 2025 wurde diese Vision zum Leben erweckt – sie umfasst den Übergang zur Netto-Null, verantwortungsvolle Lieferketten, lokale Aktivitäten, Umweltschutz, Kinderentwicklung und Talentförderung – und schafft ein neues Modell für gemeinsame Nachhaltigkeit und Vertrauen.

Während des Gipfels stellte Chery seine globale ESG-Beratergruppe vor, die von Ban Ki-moon, dem 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen, geleitet wird. Zusammen mit Experten aus globalen Nachhaltigkeitsorganisationen und Partnern aus der Industriekette bringt die Gruppe globale Erkenntnisse und Fachwissen ein, um die Führungsrolle von Chery bei der Festlegung von ESG-Standards zu stärken.

Technologie als Grundlage: Nachhaltige Transformation fördern

In der Technologiezone der Öko-Ausstellung setzte die Chery Group ihre Nachhaltigkeitsvision in greifbare technische Realität um. Die Chery Super-Hybrid (CSH)-Plattform und die SNA-Architektur wurden anhand detaillierter Schnittmodelle präsentiert, die die fortschrittlichen Fahrwerks- und Karosserietechnologien des Unternehmens veranschaulichten. Daneben unterstrichen der Chery Power-Hybridmotor der nächsten Generation mit weltweit führender thermischer Effizienz sowie Wasserstoffmotoren, Brennstoffzellensysteme und Elektrifizierungslösungen für alle Szenarien, darunter Hybrid-, Elektro- und Reichweitenverlängerungsantriebe, das starke Engagement von Chery für eine klimaneutrale Zukunft.

Die Chery Group hat die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) in ihre gesamte Lieferkette integriert und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in ihre Produkte einfließen lassen. Von einem globalen Batterierecycling-Netzwerk bis hin zu einem Rückverfolgbarkeitssystem ohne Abholzung treibt Chery die nachhaltige Fertigung weiter voran. Für Chery ist Innovation der zentrale Motor der Transformation – dabei geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um eine geringere CO2-Bilanz während des gesamten Lebenszyklus jedes Produkts.

Verantwortung als Flügel: Vom lokalen Handeln zum globalen Konsens

Am vierten Tag der Radsportveranstaltung „Ride Green Life" verkörperten fast 3.000 Radfahrer den Geist der nachhaltigen Mobilität. Entlang der Strecke wurden an CO₂-armen Kontrollpunkten 50.000 kg CO₂-Einsparungen verzeichnet – ein Symbol für die kollektive Kraft des Umweltengagements der Chery Group.

Im Rahmen seiner globalen Partnerschaft „Cherish the Nature" mit der IUCN hat sich Chery verpflichtet, weltweit 10 Millionen Hektar Ökosysteme zu erhalten und wiederherzustellen – von den Mangroven in Malaysia bis zum Seegras in Spanien.

Bildung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der sozialen Verantwortung von Chery. Auf dem Gipfel gaben die Chery Group und UNICEF heute die Verlängerung ihrer globalen Partnerschaft im Bildungsbereich bekannt und starteten eine neue dreijährige Zusammenarbeit. Mit einer erneuten Zusage von 6 Millionen US-Dollar wird die Chery Group die globalen Bildungsprogramme von UNICEF unterstützen. Seit 2023 hat Chery UNICEF dabei unterstützt, fast 40 Millionen Kindern und Jugendlichen weltweit, darunter 17 Millionen in Notlagen, Zugang zu hochwertiger Bildung zu verschaffen. Die Chery Group wird auch weiterhin gemeinsam mit globalen Partnern wie UNICEF daran arbeiten, eine gerechtere, widerstandsfähigere und menschenzentrierte Vision von nachhaltiger Entwicklung weltweit voranzutreiben.

Governance als Wurzel: Als Standardsetzer branchenführend

Inmitten der Welle der digitalen Transformation hat die Chery Group vorausschauende Unternehmensführung und strategische Weitsicht bewiesen. Seit 2023 hat die Chery Group die Einhaltung europäischer Datenschutzbestimmungen als strategischen „Brückenkopf" genutzt und das Chery Overseas Data Compliance White Paper veröffentlicht, ein umfassendes Referenzwerk, das von der Theorie bis zur Praxis reicht. Diese Pionierarbeit hat nicht nur eine wichtige Lücke in der Branche geschlossen, sondern auch die Chery Group als Vorreiter bei der Festlegung globaler Standards positioniert.

Geleitet von der Philosophie „In somewhere, For somewhere, Be somewhere" integriert sich Chery durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, philanthropisches Engagement und kulturelle Aktivitäten tief in die lokalen Gemeinschaften und wird so zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Region, in die es eintritt.

In Spanien hat die Zusammenarbeit von Chery mit EV MOTORS die beliebte Marke EBRO wiederbelebt, Arbeitsplätze geschaffen und die lokale Wirtschaft angekurbelt – was Chery breite Anerkennung einbrachte und seine Geschichte der Einheit und des guten Willens in Gemeinschaften weltweit verankerte.

Die Zukunft ist da: Förderung einer globalen Nachhaltigkeitsgemeinschaft

Die Chery Group, die zweimal auf der Fortune ESG Impact List aufgeführt und von Forbes als einziger chinesischer Automobilhersteller in seinem Nachhaltigkeitsranking genannt wurde, zeigt ein tiefes Engagement dafür, Nachhaltigkeit in ihrer DNA zu verankern. Von der Forschung und Entwicklung über die Lieferkette bis hin zu globalen Partnerschaften beweist Chery, dass echte Nachhaltigkeit Innovation mit Verantwortung, kurzfristige Ziele mit langfristigem Wert und Geschäftswachstum mit sozialem Fortschritt in Einklang bringt.

Inmitten des Wandels in der Branche hat sich Chery nicht nur für einen nachhaltigen Weg entschieden, sondern für den Weg in die Zukunft – wo jede Innovation die Natur achtet, jede Entscheidung die Gesellschaft berücksichtigt und jeder Fußabdruck das lokale Wachstum fördert. Auf dieser gemeinsamen Reise schreiten geschäftlicher und sozialer Wert gemeinsam voran. Es gibt keine Alleinreisenden - nur Partner; keine Ziellinie - nur Neuanfänge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808124/Chery_introduced_Global_ESG_Advisory_Group.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808125/Kunpeng_Sky_Optimus.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808126/Ride_Green_Life__cycling_event.jpg