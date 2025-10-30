Vers une communauté de développement durable : le groupe Chery à la pointe de l'avenir de la mobilité grâce à une action ESG mondiale

WUHU, Chine, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que l'industrie automobile mondiale traverse une évolution déterminante pour ce siècle, une nouvelle ère d'ouverture et de collaboration est en train d'émerger. Auparavant un concept d'investissement de niche, les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont devenus un cadre essentiel des industries du monde entier. Sur des marchés de premier plan comme l'UE, l'évolution des réglementations ESG redéfinit le rôle des constructeurs automobiles, qui passent de producteurs de véhicules à cocréateurs d'écosystèmes de mobilité.

Chery introduced its Global ESG Advisory Group Kunpeng Sky Optimus “Ride Green Life” cycling event

Le groupe Chery intègre l'ESG dans sa stratégie de base et dans son processus décisionnel, donnant ainsi l'exemple d'une croissance responsable. Présente dans plus de 120 pays, la société Chery est passée de l'exportation de produits à la co-création d'une culture et d'un mode de vie, construisant ainsi une communauté mondiale durable. Lors du Sommet international des utilisateurs de Chery 2025, cette vision a été concrétisée : transition nette zéro, chaînes d'approvisionnement responsables, opérations locales, protection écologique, développement de l'enfant et culture des talents - créant ainsi un nouveau modèle de durabilité et de confiance partagées.

Au cours du sommet, Chery a présenté son groupe consultatif ESG mondial, dirigé par Ban Ki-moon, le 8e secrétaire général des Nations unies. Composé d'experts d'organisations mondiales de développement durable et de partenaires de la chaîne industrielle, le groupe apporte une vision et une expertise mondiales afin de renforcer le leadership de Chery dans l'établissement de normes ESG.

La technologie comme fondement : favoriser la transformation durable

Dans la zone technologique de l'exposition écologique, le groupe Chery a transformé sa vision du développement durable en une réalité technique tangible. La plateforme Chery Super Hybrid (CSH) et l'architecture SNA ont été présentées en détail pour mettre en valeur les technologies avancées de l'entreprise en matière de châssis et de carrosserie. En outre, le moteur hybride Chery Power de nouvelle génération - avec une efficacité thermique de pointe - ainsi que les moteurs à hydrogène, les systèmes de piles à combustible et les solutions d'électrification à scénario complet couvrant les groupes motopropulseurs hybrides, électriques et à autonomie étendue, ont tous illustré l'engagement résolu de Chery en faveur d'un avenir net-zéro.

Le groupe Chery a intégré la responsabilité élargie du producteur (REP) dans sa chaîne d'approvisionnement, en incluant les principes de l'économie circulaire dans ses produits. D'un réseau mondial de recyclage des batteries à un système de traçabilité zéro déforestation, Chery continue de privilégier la fabrication durable. Pour Chery, l'innovation est le principal moteur de la transformation - en recherchant non seulement la performance, mais aussi une empreinte carbone plus légère tout au long du cycle de vie de chaque produit.

La responsabilité en tant qu'aile : de l'action locale au consensus mondial

Lors de la quatrième journée de la manifestation cycliste « Ride Green Life », près de 3 000 cyclistes ont incarné l'esprit de la mobilité durable. Le long de la route, des points de contrôle à faible émission de carbone ont enregistré une réduction de 50 000 kg de CO₂, symbolisant la force collective de l'engagement environnemental du groupe Chery.

Dans le cadre de son partenariat mondial « Cherish the Nature » avec l'UICN, Chery s'est engagé à conserver et à restaurer 10 millions d'hectares d'écosystèmes dans le monde entier, des mangroves de Malaisie aux prairies sous-marines d'Espagne.

L'éducation est un autre élément essentiel de la responsabilité sociale de Chery. Lors du sommet, le groupe Chery et l'UNICEF ont annoncé aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat mondial dans le domaine de l'éducation, lançant une nouvelle collaboration de trois ans. L'engagement renouvelé du groupe Chery, d'un montant de 6 millions de dollars, soutiendra les programmes d'éducation de l'UNICEF dans le monde. Depuis 2023, Chery a soutenu l'UNICEF en permettant à près de 40 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde, dont 17 millions en situation d'urgence, d'accéder à une éducation de qualité. Le groupe Chery continuera à se tenir aux côtés de partenaires mondiaux comme l'UNICEF pour faire progresser une vision du développement durable plus équitable, plus résiliente et plus centrée sur l'être humain dans le monde entier.

La gouvernance en tant que racine : leader du secteur en matière de normalisation

Au milieu de la vague de transformation numérique, Chery Group a fait preuve d'une gouvernance tournée vers l'avenir et d'une clairvoyance stratégique. Depuis 2023, le groupe Chery a fait de la conformité des données européennes une « tête de pont » stratégique, en publiant le livre blanc Chery Overseas Data Compliance, un cadre de référence complet allant de la théorie à la pratique. Ces efforts pionniers ont non seulement comblé une lacune critique dans l'industrie, mais ont également positionné Chery Group comme un précurseur dans l'établissement de normes mondiales.

Guidée par la philosophie « In somewhere, For somewhere, Be somewhere », Chery s'intègre profondément dans les communautés locales par la création d'emplois, la philanthropie et l'engagement culturel, devenant ainsi un élément indispensable de chaque région où elle s'implante.

En Espagne, la collaboration de Chery avec EV MOTORS a redonné vie à la marque EBRO bien-aimée tout en créant des emplois et en stimulant l'économie locale, ce qui a permis d'obtenir une large reconnaissance et d'ancrer l'histoire de l'unité et de la bonne volonté de Chery dans les communautés du monde entier.

L'avenir est là : promouvoir une communauté mondiale de la durabilité

Inscrit à deux reprises sur la liste Fortune ESG Impact et désigné par Forbes comme le seul constructeur automobile chinois dans son classement de durabilité, le groupe Chery fait preuve d'un engagement profond pour intégrer la durabilité dans son ADN. De la recherche et développement à la chaîne d'approvisionnement et aux partenariats mondiaux, Chery prouve qu'une véritable durabilité équilibre l'innovation et la responsabilité, les objectifs à court terme et la valeur à long terme, et la croissance de l'entreprise et le progrès social.

Au milieu de la transformation de l'industrie, Chery a choisi non seulement une voie durable, mais aussi la voie de l'avenir, où chaque innovation honore la nature, chaque décision tient compte de la société et chaque empreinte nourrit la croissance locale. Sur ce chemin commun, les entreprises et la valeur sociale progressent ensemble. Il n'y a pas de voyageurs solitaires - seulement des partenaires ; pas de ligne d'arrivée - seulement de nouveaux départs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808124/Chery_introduced_Global_ESG_Advisory_Group.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808125/Kunpeng_Sky_Optimus.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808126/Ride_Green_Life__cycling_event.jpg