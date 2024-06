Aufbau eines neuen Motors für Pekings hochwertige Entwicklung mit neuer Qualität

PEKING, 15. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von CRI Online:

Kürzlich fand in Peking, China, die Online-Veranstaltung zum Thema „Entdeckung des vielfältigen Pekings, Entschlüsselung neuer qualitativer Produktivkräfte" statt.

In the exhibition hall of Sound AI Technology Co., Ltd., an intelligent interactive robotic arm which can write "Discovery of Diversified Beijing, Decoding New Quality Productive Forces" in Chinese and English

Der erste Web 3.0-Industriepark, der Zhongguancun Web 3.0-Industriepark, hat sich zum Ziel gesetzt, ein industrielles ökologisches Hochland aufzubauen. Die Reporter erlebten den Metaverse-Raum und unterhielten sich mit der menschlichen Meta-Figur „Ne Zha" „Su Xiaomei" auf Englisch, um den Spaß an der digitalen Intelligenz zu erleben.

Peking plante und errichtete zunächst das erste hochrangige Demonstrationsgebiet für autonomes Fahren im Land. Intelligente Fahrzeuge, intelligente Straßen, Echtzeit-Clouds, zuverlässige Netze und genaue Karten beeindrucken die Berichterstatter. Sie erlebten auch fahrerlose Kleinbusse und Taxis und freuten sich auf den intelligenten Verkehr der Zukunft.

Neben der Technologie des autonomen Fahrens ist auch die Wasserstoffenergie eine treibende Kraft für die Revolution der Industrie. Es wird berichtet, dass der mit „Hydrofore"-Brennstoffzellen ausgestattete Wasserstoffenergie-Bus bereits für das Boao-Forum für Asien 2021, die China-ASEAN Expo 2021, die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking und andere Großveranstaltungen eingesetzt wurde.

Peking misst auch der Entwicklung der biopharmazeutischen Industrie große Bedeutung bei, da es sich dabei um eine aufstrebende Industrie von mittlerer bis hoher strategischer Bedeutung handelt. WeHand Pharmaceutical Co. Ltd. mit Sitz in Daxing, Peking, ist auf die Erforschung und Entwicklung innovativer Arzneimittel spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen Krankheiten wie Stoffwechselerkrankungen, bösartigen Tumoren und der Bekämpfung von Entzündungen und Immunologie liegt.

Der CDV-Ausstellungsbereich für Spezialeffekte zeigt die neueste Generation der virtuellen Studioprodukte des Unternehmens, die eine nahtlose Integration virtueller Charaktere ermöglichen. Diese Technologie überbrückt die Kluft zwischen Realität und Virtualität. Die Reporter spürten, wie sich die neue Qualität der Produktivkräfte im Bereich der Medienintegration ausweitete und wie sich die künftige Entwicklungsrichtung hier veränderte und verbesserte.

Während der Veranstaltung zeigte der mit der intelligenten Sprachinteraktionstechnologie von Sound AI ausgestattete Roboterarm vor den Reportern sein Kalligraphie-Talent. Die Demonstration der geschickten Warensortierung durch Mech-Mind-Roboterarme beeindruckte die Reporter ebenfalls und zeigte den Charme der Kombination von KI und 3D-Vision-Technologie.

Wir streben sowohl nach Innovation als auch nach hoher Qualität. Die Vielzahl innovativer Errungenschaften und praktischer Erfahrungen, die in den verschiedenen Bereichen der neuen Qualitätsproduktionskräfte entstehen, zeigen der Welt ein Peking der wissenschaftlichen und technologischen Innovation, ein lebendiges Peking und ein Peking mit einer vielversprechenden Zukunft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2438730/image.jpg