Récemment, l'événement de promotion thématique en ligne « Découverte du Pékin diversifié, décodage des forces productives de la nouvelle qualité » s'est tenu à Pékin, en Chine.

Le premier parc industriel Web 3.0, Zhongguancun Web 3.0 Industrial Park, s'engage à construire un haut plateau industriel écologique. Les journalistes ont fait l'expérience de l'espace métavers et ont discuté avec la figure humaine Meta « Ne Zha » « Su Xiaomei » en anglais, se plongeant dans les joies de l'intelligence numérique.

Pékin a d'abord planifié et construit la première zone de démonstration de conduite autonome de haut niveau du pays. Les journalistes ont été impressionnés par les véhicules intelligents, les routes intelligentes, les données cloud en temps réel, les réseaux fiables et les cartes précises. Ils ont également fait l'expérience de minibus et de taxis sans chauffeur, attendant avec impatience les transports intelligents de demain.

Outre la technologie de conduite autonome, l'énergie hydrogène est également une force motrice de la révolution de l'industrie. Le bus à hydrogène équipé de piles à combustible « Hydrofore » aurait déjà desservi le Forum de Boao pour l'Asie 2021, l'Expo Chine-ASEAN 2021, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022 et d'autres événements majeurs.

Pékin attache également une grande importance au développement de l'industrie biopharmaceutique, qui est une industrie émergente stratégique de niveau moyen à élevé. La société WeHand Pharmaceutical Co. Ltd, située à Daxing, à Pékin, est spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments originaux et innovants, et se concentre sur les principales maladies, notamment les maladies métaboliques, les tumeurs malignes et la lutte contre l'inflammation et l'immunologie.

La zone d'exposition des effets spéciaux de CDV présente la dernière génération de produits de studio virtuel de l'entreprise, qui permettent une intégration transparente des personnages virtuels. Cette technologie comble le fossé entre la réalité et le virtuel. Les journalistes ont vraiment ressenti l'extension de la nouvelle force de production de qualité dans le domaine de l'intégration des médias, ainsi que la transformation et l'amélioration de l'orientation future du développement.

Au cours de l'événement, le bras robotique équipé de la technologie d'interaction vocale intelligente de Sound AI a montré ses talents de calligraphe devant les journalistes. La démonstration de l'habileté des bras robotisés Mech-Mind à trier les marchandises a également impressionné les journalistes, mettant en évidence le charme de la combinaison de l'IA et de la technologie de vision en 3D.

Nous recherchons à la fois l'innovation et la haute qualité. La multitude de réalisations innovantes et d'expériences pratiques qui émergent dans divers domaines des nouvelles forces productives de qualité montrent au monde un Pékin de l'innovation scientifique et technologique, un Pékin dynamique et un Pékin à l'avenir prometteur.