Aufträge für die Eviation Alice übersteigen 2 Milliarden US-Dollar

Auftragsbuch für das erste flugerprobte vollelektrische Passagierflugzeug der Welt erreicht wichtigen Meilenstein

ARLINGTON, Washington, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft, ein Hersteller von vollelektrischen Flugzeugen, hat heute bekanntgegeben, dass der Auftragsbestand für sein weltweit führendes neunsitziges, vollelektrisches Flugzeug Alice einen Gesamtwert von 2 Milliarden US-Dollar überschritten hat.

Die Eviation Alice absolvierte ihren Erstflug am 27. September 2022 auf dem Grant County International Airport (MWH), Washington, USA. Sie ist das erste vollelektrische Pendlerflugzeug, das diesen Test bestanden hat. Diese historische Errungenschaft markiert den Beginn einer neuen Phase in der Entwicklung von Alice. Eviation konzentriert sich nun auf sein Zertifizierungsprogramm auf dem Weg zum Abschluss des Entry into Service (EIS). Zu den bisherigen Kunden von Alice gehören die amerikanischen Regionalfluggesellschaften Cape Air und Global Crossing sowie die deutsche Fluggesellschaft EVIA AERO.

„Unser Auftragsbestand, der die 2-Milliarden-USD-Marke überschritten hat, ist ein wichtiger kommerzieller Meilenstein", sagte Gregory Davis, Präsident und CEO von Eviation. „Dieser Erfolg zeigt, dass Alice in der Branche führend ist und die Marktnachfrage nach kohlenstoffneutralen Flügen erfüllt. Wir sehen bereits, dass der Ruf der Passagiere nach einem nachhaltigen Flugverkehr immer lauter wird und dass die Regulierungsbehörden eine zunehmend strengere Haltung einnehmen. Mit der Bestellung von Alice positionieren sich unsere vorausschauenden Kunden klug für die Zukunft."

Die Alice ist ein reines Elektroflugzeug, das keine Kohlendioxidemisssionen erzeugt und im Vergleich zu leichten Jets oder hochwertigen Turboprop-Flugzeugen deutlich weniger Betriebskosten pro Flugstunde verursacht. Das Flugzeug ist auch leiser als Flugzeuge mit Verbrennungsmotoren, was mehr Flüge in Städte und Gemeinden ermöglicht, in denen Lärm eine Rolle spielt. Zusammengenommen versprechen diese Entwicklungen, eine neue Ära des preiswerten Punkt-zu-Punkt-Reisens einzuläuten und den Markt für Pendler- und Regionalflüge neu zu gestalten. Alice wird von zwei elektrischen magni650-Antriebseinheiten angetrieben, die von magniX entwickelt wurden, dem weltweiten Branchenführer für flugerprobte Elektroantriebe.

„Mit fast 300 bestellten Flugzeugen wird die Alice von den Kunden sehr gut angenommen. Das Flugzeug erobert mit seinem attraktiven Design, seinen niedrigen Betriebskosten und seinem CO2-Fußabdruck die Herzen und Köpfe des Marktes", sagte Eddie Jaisaree, Vice President, Commercial Sales bei Eviation. „Die Alice wird nicht nur den Planeten schützen, sondern auch ein angenehmeres Flugerlebnis für die Passagiere bieten. In Anbetracht der Herausforderungen in Bezug auf Umwelt und Treibstoffkosten, mit denen konventionelle Fluggesellschaften konfrontiert sind, wird die Integration von Alice in die Flotten unserer Kunden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellen."

Informationen zu Eviation Aircraft

Eviation Aircraft Inc. mit Sitz im US-Bundesstaat Washington entwickelt und produziert Elektroflugzeuge, die Betreiber und Passagiere mit umweltfreundlichen, kosteneffizienten und bequemen regionalen Transportmitteln begeistern. Die elektrischen Antriebseinheiten, die Batterien mit hoher Energiedichte, das einsatzorientierte Energiemanagement und die innovative Flugzeugzelle sind von Grund auf für den Elektroflug konzipiert. Bitte besuchen Sie uns auf www.eviation.com.

