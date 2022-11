Les commandes pour l'Eviation Alice ont passé la barre des 2 milliards de dollars US

Le carnet de commandes du premier avion de ligne entièrement électrique testé en vol franchit une étape importante

ARLINGTON, Washington, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft , un fabricant d'avions entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui que le carnet de commandes pour le modèle Alice de neuf places, leader mondial, a dépassé la valeur totale de 2 milliards de dollars US.

L'Eviation Alice a effectué son premier vol le 27 septembre 2022 à l'aéroport Grant County International Airport (MWH), dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il s'agit du premier avion navette entièrement électrique à réussir ce test. Cette réalisation historique a marqué le début d'une nouvelle phase dans le développement de l'Alice. Eviation se concentre désormais sur son programme de certification en vue d'achever sa mise en circulation. Parmi les clients d'Alice à ce jour, on compte les compagnies aériennes régionales américaines Cape Air et Global Crossing, ainsi que l'opérateur aérien allemand EVIA AERO.

« Notre carnet de commandes, qui a franchi la barre des 2 milliards de dollars, est une étape commerciale importante », a déclaré Gregory Davis, président et directeur général d'Eviation. « Ce succès démontre que l'Alice est à la pointe du secteur et répond à la demande du marché en matière de vol sans carbone. Nous constatons déjà que les passagers réclament de plus en plus une aviation durable et que les régulateurs adoptent une attitude de plus en plus ferme. En commandant l'Alice, nos clients avant-gardistes se positionnent judicieusement pour l'avenir. »

L'Alice, construit à partir d'une conception verte autour d'une propulsion entièrement électrique, ne produit aucune émission de carbone et coûte beaucoup moins cher à exploiter par heure de vol que les jets légers ou les turbopropulseurs haut de gamme. L'avion est également plus silencieux que les avions à moteur à combustion, ce qui permet d'augmenter le nombre de vols au-dessus des villes et des communautés où le bruit est un problème. Ensemble, ces développements promettent d'ouvrir une nouvelle ère de voyages à bas prix, remodelant le marché des vols navettes et régionaux. L'Alice est propulsé par deux unités de propulsion électrique magni650 développées par magniX, le leader mondial des systèmes de propulsion électrique éprouvés en vol.

« Avec près de 300 appareils commandés, l'Alice reçoit un accueil très favorable de la part des clients. L'avion est en train de conquérir le cœur du marché grâce à son magnifique design, ses faibles coûts d'exploitation et son empreinte carbone nulle », a déclaré Eddie Jaisaree, vice-président des ventes chez Eviation. « L'Alice permettra non seulement de protéger la planète, mais aussi de créer une expérience de vol plus agréable pour les passagers. Compte tenu des défis environnementaux et des coûts de carburant auxquels sont confrontées les compagnies aériennes conventionnelles, l'intégration de l'Alice dans les flottes de nos clients leur donnera un avantage concurrentiel significatif. »

À propos d'Eviation Aircraft

Basée dans l'État de Washington, l'entreprise Eviation Aircraft Inc. développe et fabrique des avions électriques afin d'offrir aux opérateurs et aux passagers des transports régionaux écologiques, économiques et pratiques. Ses unités de propulsion électrique, ses batteries à haute densité énergétique, sa gestion de l'énergie axée sur la mission et sa cellule innovante sont entièrement conçues pour le vol électrique. Consultez notre site www.eviation.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1509407/eviation_logo.jpg

SOURCE Eviation