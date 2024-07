Augmenter la bande passante avec un encombrement minimal : la carte Ethernet 2,5GbE M.2 2230 (A+E) de Cervoz

TAIPEI, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le streaming 4K et les applications IoT exercent une forte pression sur les réseaux Gigabit traditionnels, Cervoz, leader dans le domaine du stockage, de la mémoire et des cartes d'extension de qualité industrielle, présente sa nouvelle carte PCIe Ethernet 2,5GbE M.2 2230 (clé A+E). Extrêmement compacte, cette solution offre des vitesses puissantes jusqu'à 2,5 fois supérieures à celles des réseaux Gigabit standard, assurant une connectivité transparente et une latence réduite pour les demandes de bande passante élevée telles que le streaming 4K et les systèmes NAS haute performance.

Cervoz, a leader in industrial solutions, unveils the new 2.5GbE M.2 2230 (A+E key) PCIe Ethernet Card. Compact and economical, this card boosts speeds up to 2.5 times faster than traditional Gigabit networks, ensuring a seamless upgrade with full backward compatibility.

Pourquoi opter pour le 2,5GbE ?

Le choix de l'Ethernet 2,5 Gigabit (2,5GbE) offre un équilibre entre vitesse et rentabilité. Cette technologie offre des vitesses jusqu'à 2,5 fois supérieures à celles des réseaux traditionnels, ce qui la rend idéale pour le streaming 4K et les transferts de données à grande échelle. Elle reste rentable grâce à sa rétrocompatibilité avec l'infrastructure existante, telle que le câblage Cat5e. Bien que la mise à niveau vers le 10 Gigabit Ethernet (10GbE) soit de plus en plus répandue, elle nécessite un investissement dans du nouveau matériel. Le 2,5 GbE constitue donc une solution rentable qui augmente les performances du réseau en utilisant les installations existantes, ce qui en fait un choix judicieux pour les besoins actuels et les futures expansions.

Encombrement minimal, mise à niveau transparente

La nouvelle carte Ethernet 2,5GbE M.2 2230, également disponible en M.2 2280 (clés B+M), améliore la connectivité dans les environnements à espace restreint tels que les systèmes embarqués, les mini-PC et les mini-serveurs. Sa conception compacte s'intègre facilement dans les espaces restreints, offrant une connectivité flexible et robuste sans sacrifier les performances. De plus, sa configuration de clé A+E utilise des emplacements habituellement réservés au Wi-Fi et au Bluetooth, qui sont souvent inutilisés, ce qui permet d'optimiser les capacités du système de manière transparente.

Robustesse et polyvalence accrues

La chaleur est un défi courant dans les dispositifs à haute performance et à espace limité. Les solutions d'extension Ethernet M.2 2,5GbE de Cervoz sont fiables dans des conditions difficiles, avec une large plage de température de fonctionnement de -40°C à 85°C et une protection contre les surtensions jusqu'à 2kV pour garantir l'intégrité du réseau. De plus, le mécanisme de montage MECFIX innovant de Cervoz simplifie l'installation et améliore la compatibilité en permettant des connexions flexibles à la carte fille des cartes d'extension modulaires. Cette technologie permet une intégration avec des supports PCI/PCIe standard ou à profil bas ou un montage interne sur PC, ce qui garantit une adaptation parfaite à vos besoins.

Accélérer vers l'avenir avec Cervoz

Alors que la demande de réseaux plus rapides et plus fiables augmente avec la croissance de l'AIoT, du streaming 4K et d'autres applications gourmandes en données, les nouvelles solutions Ethernet M.2 2,5GbE de Cervoz sont essentielles pour assurer la pérennité de votre système et rester à la pointe du progrès. Rendez-vous sur le site web de Cervoz ou contactez [email protected] pour en savoir plus.

À propos de Cervoz

Basée à Taïwan, Cervoz Technology s'appuie sur près de vingt ans d'expertise dans le développement et la fourniture de solutions de stockage, de mémoire et d'extension de qualité industrielle, au service d'un large éventail de secteurs industriels mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460093/2024_07_PR_Cervoz_s_2_5GbE_MEC_LAN_M2_2230.jpg