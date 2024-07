Erhöhte Bandbreite bei minimalem Platzbedarf: 2,5 GbE M.2 2230 (A+E) Ethernet-Karte von Cervoz

TAIPEI, 15. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Da 4K-Streaming und IoT-Anwendungen herkömmliche Gigabit-Netzwerke belasten, stellt Cervoz, ein führender Anbieter von Speicher-, Memory- und Erweiterungskarten in Industriequalität, seine neue 2,5 GbE M.2 2230 (A+E Schlüssel) PCIe Ethernet-Karte vor. Diese extrem kompakte Lösung liefert leistungsstarke Geschwindigkeiten, die bis zu 2,5 Mal schneller sind als Standard-Gigabit-Netzwerke. Sie bietet nahtlose Konnektivität und reduzierte Latenz für hohe Bandbreitenanforderungen wie 4K-Streaming und Hochleistungs-NAS-Systeme.

Warum sollten Sie sich für 2,5 GbE entscheiden?

Die Entscheidung für 2,5-Gigabit-Ethernet (2,5 GbE) bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Kosteneffizienz. Diese Technologie liefert Geschwindigkeiten, die bis zu 2,5 Mal höher sind als bei herkömmlichen Netzwerken, und ist damit ideal für 4K-Streaming und umfangreiche Datenübertragungen. Durch die Abwärtskompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur, wie z. B. Cat5e-Verkabelung, bleibt sie kosteneffizient. Die Aufrüstung auf 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) wird zwar immer beliebter, erfordert aber Investitionen in neue Hardware. Daher bietet 2,5 GbE eine kosteneffiziente Lösung, die die Netzwerkleistung unter Verwendung bestehender Einrichtungen steigert und somit eine intelligente Wahl für aktuelle Anforderungen und zukünftige Erweiterungen darstellt.

Minimaler Platzbedarf, nahtloses Upgrade

Die neue 2,5 GbE M.2 2230 Ethernet-Karte, die auch in der Version M.2 2280 (B+M-Schlüssel) erhältlich ist, verbessert die Konnektivität in platzbeschränkten Umgebungen wie Embedded-Systemen, Mini-PCs und Mini-Servern. Ihr kompaktes Design passt auch in enge Räume und bietet flexible und robuste Konnektivität ohne Leistungseinbußen. Darüber hinaus nutzt die A+E-Schlüsselkonfiguration Steckplätze, die normalerweise für Wi-Fi- und Bluetooth-Zwecke reserviert sind und oft nicht genutzt werden, und optimiert so nahtlos die Systemfunktionen.

Erhöhte Robustheit und Vielseitigkeit

Wärme ist eine häufige Herausforderung in platzbeschränkten und leistungsstarken Geräten. Die 2,5 GbE M.2 Ethernet-Erweiterungslösungen von Cervoz arbeiten zuverlässig unter rauen Bedingungen und bieten einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C und Überspannungsschutz bis zu 2 kV, um die Netzwerkintegrität zu gewährleisten. Darüber hinaus vereinfacht der innovative MECFIX-Montagemechanismus von Cervoz die Installation und verbessert die Kompatibilität, indem er flexible Verbindungen mit dem Tochterboard von modularen Erweiterungskarten ermöglicht. Diese Technologie unterstützt die Integration mit Standard- und Low-Profile-PCI/PCIe-Halterungen oder die interne PC-Montage und gewährleistet eine perfekte Anpassung an Ihre Anforderungen.

Schneller in die Zukunft mit Cervoz

Da die Nachfrage nach schnelleren und zuverlässigeren Netzwerken mit dem Wachstum von AIoT, 4K-Streaming und anderen datenintensiven Anwendungen zunimmt, sind die neuen 2,5 GbE M.2 Ethernet-Lösungen von Cervoz der Schlüssel zur Zukunftssicherheit Ihres Systems und dazu, die Nase vorn zu haben. Besuchen Sie die Cervoz-Website oder kontaktieren Sie [email protected] um mehr zu erfahren.

Informationen zu Cervoz

Das in Taiwan ansässige Unternehmen Cervoz Technology verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Speicher-, Memory- und Erweiterungslösungen in Industriequalität für eine breite Palette von Industriesektoren weltweit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460093/2024_07_PR_Cervoz_s_2_5GbE_MEC_LAN_M2_2230.jpg