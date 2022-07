Augmenter la productivité du travail à distance en toute simplicité grâce au lancement par Wondershare du logiciel complet PDFelement 9

« Nous avons tous été témoins de la façon dont la pandémie a perturbé le marché du travail. Le monde post-pandémie n'a fait qu'accélérer les tendances existantes en matière de travail à distance et a également créé des opportunités pour les petites entreprises », a déclaré David Ouyang, le directeur produit de Wondershare PDFelement. « Grâce aux dernières mises à jour et à une interface conviviale, PDFelement 9 est la solution PDF tout-en-un qui permet aux utilisateurs de gagner considérablement du temps pour se consacrer à des tâches plus importantes. »

Gérer les PDF est un jeu d'enfant grâce aux dernières mises à jour de PDFelement 9 :

Gestion de documents dans le Cloud : Le logiciel permet aux utilisateurs de gagner en efficacité en éditant les documents en temps réel via le cloud. Les utilisateurs peuvent partager le document en créant des liens (valables pendant 30 jours) pour le consulter et ajouter des commentaires en ligne.

PDFelement 9 n'est pas seulement un éditeur de PDF qui vous permet d'éditer, de convertir et de signer des PDF, mais il offre également des fonctionnalités puissantes à moitié prix, telles que des outils d'annotation, le traitement par lots, la reconnaissance optique des caractères et plus encore pour que les utilisateurs puissent personnaliser les fichiers PDF exactement comme ils le souhaitent. Optimisez l'efficacité et la productivité du travail à distance grâce à PDFelement dès aujourd'hui !

Compatibilité et prix

Wondershare PDFelement est compatible avec Windows, Mac, iOS et Android. Les prix commencent à 79,99 dollars par an. Pour des essais et des téléchargements gratuits, visitez https://pdf.wondershare.com/ ou suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram pour en savoir plus sur PDFelement.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

