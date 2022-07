Steigern Sie die Produktivität bei der Fernarbeit mit vollem ausgestattetem Wondershare PDFelement 9

PDFs wie Word in der Cloud verwalten - aktualisierte Wondershare PDFelement 9 könnte genau das sein, was ein Arbeitsumfeld braucht.

VANCOUVER, British Columbia, 25. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Viele Menschen finden, dass PDFs zu mühsam sind. PDF-Dateien sind jedoch am Arbeitsplatz in verschiedenen Branchen und Berufen unvermeidlich. Um Mitarbeitern und Kleinunternehmern zu helfen, mit der digitalen Transformation Schritt zu halten, hat Wondershare die neueste Version von PDFelement mit einer schnelleren Ladegeschwindigkeit und erweiterten Funktionen, einschließlich der Dokumentenverwaltung in der Cloud, ausgestattet. Bearbeiten, konvertieren, signieren Sie PDFs und vieles mehr auf dem Desktop, auf dem Handy und im Internet - jederzeit und überall.