Aumento dos incêndios florestais é um risco permanente para mercados globais de carbono

NOVA DELHI, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Climate Connect Digital (CCD) lançou um artigo quantificando o risco permanente imposto pelos incêndios florestais cada vez mais intensos em todo o subcontinente indiano. Isso possivelmente terá um impacto significativo nos projetos de carbono baseados na natureza e nos mercados de carbono voluntários.

Sharm-El Sheikh, Egito (16 de novembro de 2022)

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27) deste ano, em Sharm El Sheikh, no Egito, está a todo vapor, com os países reunidos para decidir sobre a ação global para combater as mudanças climáticas, com foco acentuado no cumprimento do Artigo 6.

A delegação da CCD que visitou a COP divulgou um artigo detalhando como as ações de carbono nas florestas estão sendo afetadas pela elevação das temperaturas e intensificação dos incêndios florestais em toda a região subcontinental indiana. Isso preocupa a saúde futura tanto dos ecossistemas naturais quanto dos mercados de carbono. As tendências climáticas atuais e as projeções futuras são alarmantes, uma vez que a tendência média de temperatura nos últimos 40 anos subiu 0,5 °C, levando a um aumento acentuado da volatilidade climática.

As projeções até 2100 para a região central da Índia preveem um aumento significativo na precipitação, de 100 mm, e uma elevação de 1,2 °C na temperatura média. Assim, espera-se também que a frequência, duração e intensidade dos incêndios florestais sejam exacerbadas.

Isso representa grandes riscos para projetos de soluções baseadas na natureza (NBS) e desenvolvedores de projetos de carbono. Por outro lado, haverá uma influência direta sobre os registros globais de carbono, que terão que gerenciar as reservas (buffers) necessárias para mitigar o risco permanente associado.

Atualmente, cerca de 20% dos créditos de carbono de um projeto são colocados em uma reserva pelos registros no momento da emissão, para mitigar o risco permanente. No entanto, esse nível pode ser inadequado no futuro e exercer um efeito impactante nos mercados globais.

O artigo, intitulado Climate Change: Impacto on Rainfall, Temperature and Forest Fires, an Indian Perspective, analisa as últimas tendências para a região central da Índia de 1951 a 2020, chegando até 2100. O estudo destaca a necessidade de que tipos semelhantes de análises climáticas sejam realizados em outras partes do mundo.

Com base em seus resultados, a Climate Connect Digital começou a desenvolver ferramentas que permitem o monitoramento quase em tempo real de incêndios florestais em áreas de interesse e geram alertas acionáveis.

Sobre a Climate Connect Digital:

A Climate Connect Digital (CCD) é uma empresa de tecnologia climática que oferece soluções inovadoras de tecnologia e consultoria para os domínios de clima e energia limpa há mais de 12 anos.

Pioneira na aplicação da IA às áreas de energia e tecnologia climática, suas soluções são implementadas em várias redes e gerenciam 12 GW de geração de energia solar e eólica em mais de 100 usinas de energia.

Com soluções de software e consultores especializados, a CCD permite que as empresas desenvolvam e implementem estratégias para atingir metas de redução de emissões de longo prazo. Suas ferramentas de software e serviços de consultoria especializados também ajudam os desenvolvedores de projetos de carbono a conseguir o máximo de seus ativos de carbono.

