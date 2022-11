El aumento de los incendios forestales es un riesgo de permanencia para los mercados globales de carbono

NUEVA DELHI, 18 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Climate Connect Digital (CCD) publicó un informe técnico que cuantifica el riesgo de permanencia que representan los incendios forestales, cada vez más intensos, a lo largo y ancho de todo el subcontinente indio. Esto podría tener un impacto significativo en los proyectos de carbono basados en la naturaleza y en los mercados voluntarios de carbono.

Sharm-El Sheikh, Egipto (16 de noviembre de 2022) La Conferencia de las Naciones Unidas de las Partes de

este año (COP 27) en Sharm El Sheikh, Egipto, está en pleno auge, y los países se reunieron para decidir sobre la acción global para combatir el cambio climático, haciendo un fuerte enfoque en el cumplimiento del artículo 6.

La delegación de CCD que visitó la COP publicó un informe técnico en el que se detalla cómo las reservas de carbono en los bosques se ven afectadas por el aumento de las temperaturas e intensifican los incendios forestales en toda la región subcontinental de India. Esto preocupa la salud futura tanto de los ecosistemas naturales como de los mercados de carbono. Las tendencias climáticas actuales y las proyecciones futuras son alarmantes, ya que la tendencia promedio de la temperatura de los últimos 40 años ha tenido un aumento de 0.5 °C, lo cual ha llevado a un aumento notable de la volatilidad climática.

Las proyecciones para el año 2100 en India central predicen un aumento significativo de las precipitaciones de 100 mm y un aumento de la temperatura media en 1.2 °C. Por lo tanto, también se espera que la frecuencia, la duración y la intensidad de los incendios forestales se agudicen.

Estos representan importantes riesgos para los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) y para los desarrolladores de proyectos de carbono. A su vez, habrá un efecto directo en los registros globales de carbono, que tendrán que gestionar los tampones necesarios para mitigar el riesgo de permanencia asociado.

Actualmente, alrededor del 20% de los créditos de carbono de un proyecto se reservan en un tampón por registros al momento de la emisión para mitigar el riesgo de permanencia. Sin embargo, este nivel puede ser inadecuado en el futuro y tener un efecto colateral en los mercados mundiales.

El documento, titulado "Climate Change: Impact on Rainfall, Temperature and Forest Fires, an Indian Perspective", examina las tendencias anteriores de India central desde 1951 a 2020, y hasta 2100. El estudio destaca la necesidad de realizar tipos de análisis climáticos similares en otras partes del mundo.

Con base en sus hallazgos, Climate Connect Digital ha comenzado a desarrollar herramientas que permiten el monitoreo casi en tiempo real de los incendios forestales en áreas de interés y generar alertas prácticas.

Acerca de Climate Connect Digital:

Climate Connect Digital (CCD) es una empresa de tecnología climática que ha proporcionado tecnología innovadora y soluciones de asesoramiento a los dominios del clima y la energía limpia durante más de 12 años.

Como pionera en la aplicación de la IA a la tecnología energética y climática, sus soluciones se implementan en diversas redes y gestionan 12 GW de generación de energía solar y eólica en más de 100 plantas eléctricas.

Con soluciones de software y consultores expertos, CCD permite a las empresas desarrollar e implementar estrategias para lograr objetivos de reducción de emisiones a largo plazo. Sus herramientas de software y servicios de asesoramiento expertos también ayudan a los desarrolladores de proyectos de carbono a aprovechar al máximo sus activos de carbono sin contratiempos.

