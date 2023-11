Aurisco fixe des objectifs et définit des plans pour la neutralité carbone d'ici 2027 et pour zéro émission d'ici 2030

La mission d'Aurisco Pharmaceutical est de créer un monde meilleur en fournissant à ses clients des produits pharmaceutiques de la plus haute qualité. L'entreprise a fixé des objectifs de développement durable, figure au classement Ecovadis et a rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi).

SHANGHAI, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Aurisco Pharmaceutical Co., Ltd (Aurisco), un fabricant d'API génériques, agissant dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, inspecté par l'USFDA et fondé sur la science, et également centre de CRDMO pour les amidites, oligonucléotides et peptides modifiés, a annoncé aujourd'hui ses objectifs et ses plans de développement durable en phase avec les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, reflétant l'engagement ferme de l'entreprise à réduire l'impact environnemental de ses activités.

· OBJECTIFS

Aurisco Pharma’s site in Tiantai, Zhejiang, China is located in an environmentally friendly industrial park, surrounded by trees in communion with nature

· 1. Atteindre la neutralité carbone d'ici 2027 et zéro émission d'ici 2030.

· 2. Porter à plus de 95 % la consommation totale d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030.

· PLANS

· 1. Développer plus de 10 000 m2 de projets d'énergie solaire dans les deux prochaines années.

· 2. Fonctionner à l'électricité 100 % verte d'ici 2025.

· 3. Réduire la consommation d'énergie et les émissions dans les processus industriels grâce à la mise à niveau des équipements et à l'optimisation des processus chimiques.

· 4. Promouvoir les projets de plantation d'arbres et de reboisement.

· 5. Améliorer la classification et le traitement des déchets et augmenter le taux de recyclage et de réutilisation des ressources.

· 6. Aider les employés à participer au recyclage des ressources, comme la réutilisation des matériaux de bureau et le tri des déchets.

· 7. Sensibiliser les employés aux changements climatiques, susciter une prise de conscience et les encourager à utiliser des modes de déplacement à faible émission de carbone, comme les transports en commun, la bicyclette et la marche. Les encourager également à adopter des modes de vie à faible teneur en carbone, comme l'utilisation de chauffe-eau solaire et de lampes à économie d'énergie.

· SYSTÈME DE RAPPORTS TRANSPARENTS

· 1. Publier régulièrement des données sur les émissions de carbone et les progrès réalisés dans la réduction des émissions.

· 2. Soumettre un rapport annuel sur l'action climatique et être audité par un tiers.

· 3. Communiquer le plan d'action et les résultats de manière ouverte et transparente sur le site officiel et les médias sociaux.

· COOPÉRATION ET PARTENARIATS

· 1. Établir des partenariats avec des entreprises et des organisations nationales et étrangères pour promouvoir conjointement la réalisation des objectifs de neutralité carbone.

· 2. Améliorer la gestion des fournisseurs et promouvoir l'utilisation d'énergie verte.

À propos d'Aurisco

Aurisco sert les marchés mondiaux avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement et la fabrication cGMP d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Avec 6 centres de R&D, 3 sites inspectés par la FDA et la construction d'un 4e site en Chine, et des bureaux de vente aux États-Unis, au Portugal, en Inde et au Brésil, la société se concentre sur des produits complexes pour les clients les plus exigeants sur les marchés les plus réglementés. Avec un large portefeuille d'API génériques complexes, l'entreprise élargit son offre des petites molécules aux peptides et oligonucléotides et propose aux innovateurs un environnement sûr sur le plan de la propriété intellectuelle et conforme aux normes cGMP et ESG pour la recherche, le développement et la fabrication de leurs molécules innovantes. Avec plus de 80 brevets déposés dans le monde entier et 250 scientifiques, l'entreprise accorde une attention particulière à la propriété intellectuelle, à l'innovation et à la durabilité.

Classée par Ecovadis, Aurisco a adhéré au SBTi, au M2030 et à l'engagement en faveur de l'approvisionnement durable. Aurisco a été la première entreprise pharmaceutique en Chine à passer une inspection de sécurité de la chaîne d'approvisionnement RX360 et a été auditée par la Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), un groupe d'entreprises pharmaceutiques et de soins de santé qui partagent une vision d'amélioration des résultats sociaux, sanitaires, sécuritaires et environnementaux dans les communautés où elles achètent. www.aurisco.com .

