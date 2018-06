Aurora Cannabis da la bienvenida al Acuerdo Real del Acta de Cannabis de Canadá

Aurora Cannabis Inc. ("Aurora" o "la compañía") (TSX: ACB) (OTCQB: ACBFF) (Frankfurt: 21P; WKN: A1C4WM) destacó hoy la concesión del Acuerdo Real de la Bill C-45, el Acta del Cannabis. Con la recepción del Acuerdo Real, la legislación que legaliza el cannabis para el consumo de adultos ha aprobado su paso final oficial, y las ventas al por menor comenzarán el 17 de octubre de 2018, tal y como anunció ayer el Gobierno Federal de Canadá.

"La concesión hoy del Acuerdo Real termina con cerca de un siglo de prohibición del cannabis, convirtiéndose en un momento histórico para toda Canadá, toda la política pública de Canadá y el sector del cannabis del país", afirmó Terry Booth, consejero delegado. "Los delegados internacionales llevan años viniendo a Canadá para estudiar nuestro sistema médico de cannabis, que dispone de prestigio mundial en relación a su eficacia y éxito. El marco legal laboral de Canadá cada vez da un servicio mayor como modelo para otros países que buscan implementar su propia legislación de cannabis médico. Con el Acta del Cannabis, Canadá establece su liderazgo mundial como único país del G7 en legalizar el uso de consumo para adultos. El gobierno federal ha proporcionado políticas públicas inteligentes y racionales centradas en objetivos claramente definidos que van a reducir el impacto negativo de la prohibición, al tiempo que establecen un sistema correctamente regulado diseñado para la protección de los jóvenes, la salud pública y la seguridad pública. Aurora se enorgullece de ser un líder dentro de esta nueva industria, tanto como productor de cannabis de alta calidad, como también por ser abogado de la legitimidad y justicia, incluyendo la amnistía sobre las ofensas pasadas no violentas relacionadas con el cannabis, además de conseguir una categoría exenta de impuestos para el cannabis médico".

Booth añadió: "Aurora está ejecutando una estrategia de mercado amplia, profunda e innovadora, apoyada por una producción enorme, canales de distribución amplios y marcas fuertes. Con la producción situada en nuestras instalaciones, incluyendo Aurora Sky, creciendo de forma considerable, estamos impacientes por proporcionar a este mercado grande y emocionante la cartera excelente de productos de Aurora Standard, asegurando experiencias de usuario únicas a un nuevo grupo de clientes a partir del 17 de octubre de 2018 en adelante".

Acerca de Aurora

Con sede central en Edmonton, Alberta, y con una capacidad de fondos de más de 430.000 kg al año y operaciones en Canadá y Europa, Aurora es una de las mayores compañías de cannabis del mundo. La compañía está integrada verticalmente y horizontalmente diversificada a través de cada uno de los segmentos clave de la cadena de valor, desde el diseño de instalaciones e ingeniería, hasta el cultivo de cannabis y la investigación genética, la producción de cannabis y marihuana, la extracción y desarrollo de productos de alto valor, cultivo en e hogar y venta al por mayor y distribución al por menor.

Muy diferenciada de sus similares, Aurora ha establecido una estrategia de producción única avanzada, consistente y eficiente, basada en las instalaciones construidas con ese fin que integran las principales tecnologías revolucionarias en todos los procesos. Con el fin de ser replicable y escalar a nivel global, estas instalaciones de producción se han diseñado para producir cannabis a gran escala, con calidad elevada de flor, rendimiento a nivel industrial y costes de producción por gramo ultra bajos. Cada una de las instalaciones de la compañía se ha creado para cumplir con los estándares GMP de la Unión Europea (UE), y tanto sus instalaciones de primera producción y su distribuidor de cannabis médico europeo propietario Pedanios han logrado ese nivel de certificado.

Además de su crecimiento orgánico rápido y M&A estratégico, que hasta la fecha incluye nueve compañías adquiridas, Aurora se diferencia por su reputación como socio de elección dentro del sector del cannabis, habiendo invertido en y estableciendo asociaciones estratégicas con un abanico de innovadores destacados, incluyendo: The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX: TGOD), Radient Technologies Inc. (TSXV: RTI), Hempco Food and Fiber Inc. (TSXV: HEMP), Cann Group Ltd. (ASX: CAN), Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM), Choom Holdings Inc. (CSE: CHOO), Namaste Technologies Inc. (TSXV: N) y Alcanna Inc. (TSX: CLIQ).

Las acciones ordinarias de Aurora cotizan en TSX bajo el símbolo "ACB", y forman parte del S&P/TSX Composite Index.

Si desea más información acerca de Aurora, visite nuestra página web para inversores investor.auroramj.com.

Este comunicado incluye declaraciones que contienen alguna "información de futuro" dentro del significado de la ley de valores aplicable ("declaraciones de futuro"). Las declaraciones de futuro normalmente se caracterizan por palabras como "plan", "continúa", "espera", "proyecta", "busca", "cree", "anticipa", "estima", "podría", "podrá", "potencial", "propone" y otras palabras similares, o declaraciones que algunos eventos o condiciones "podrían" o "podrán" suceder. Estas declaraciones son solamente predicciones. Hay varias presunciones utilizadas en el borrador de las conclusiones o para crear las proyecciones contenidas en las declaraciones de futuro por medio de este comunicado. Las declaraciones de futuro se basan en las opiniones y estimaciones del equipo administrativo hasta la fecha de las declaraciones, estando pendientes de una variedad de riesgos e incertidumbres y de otros factores que pudieran hacer que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones de futuro. La compañía no tiene obligación, y rechaza de forma expresa cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones de futuro, ya sean como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, excepto que sea expresamente necesario por la normativa aplicable.

Ni la TSX ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como término definido en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) aceptan responsabilidad por la validez o precisión de este comunicado.

Terry Booth, consejero delegado

Aurora Cannabis Inc.

Para Aurora:

Marc Lakmaaker

+1-647-269-5523, marc.lakmaaker@auroramj.com

http://www.auroramj.com

Rob Kelly

+1-647-331-7228

rob.kelly@auroramj.com

http://www.auroramj.com

Inversores de Estados Unidos:

Phil Carlson

Elizabeth Barker

KCSA Strategic Communications

teléfono: (212)-896-1233

(212)-896-1203

e-mail: pcarlson@kcsa.com / ebarker@kcsa.com



SOURCE Aurora Cannabis Inc.