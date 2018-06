Aurora Cannabis salue la sanction royale approuvant la loi du Canada sur le cannabis

Aurora Cannabis Inc. (« Aurora » ou la « Société ») (TSX: ACB) (OTCQB: ACBFF) (Francfort: 21P ; WKN : A1C4WM) a commenté aujourd'hui l'attribution de la sanction royale sur la Loi Bill C-45, la Loi sur le cannabis. Cette sanction royale étant reçue, la législation légalisant le cannabis pour consommation par des adultes a désormais franchi son étape officielle finale. La vente au détail peut ainsi commencer le 17 octobre 2018, comme l'a annoncé hier le gouvernement fédéral du Canada.

« L'attribution de la sanction royale met fin aujourd'hui à près d'un siècle d'interdiction du cannabis. Ceci marque un moment véritablement historique pour tout le Canada, pour les politiques des pouvoirs publics canadiens et pour le secteur du cannabis de ce pays, » a déclaré Terry Booth, PDG. « Des délégués internationaux viennent au Canada depuis des années pour y étudier notre système qui utilise le cannabis thérapeutique, reconnu partout dans le monde pour son efficacité et son succès. Le cadre juridique du Canada sert de plus en plus de modèle pour d'autres pays cherchant à mettre en œuvre leurs propres législations sur le cannabis médical. Avec la Loi sur le cannabis, le Canada établit une fois de plus sa position de leader à l'échelle du globe en tant que seul pays du G7 à en légaliser la consommation par des adultes. Le gouvernement fédéral a fourni une politique publique intelligente et rationnelle, centrée sur des objectifs clairement définis, destinés à réduire l'impact négatif de l'interdiction tout en mettant en place un système bien réglementé visant à protéger les jeunes, la santé publique et la sécurité du public. Aurora est fière de prendre la tête dans cette nouvelle industrie, par sa production de cannabis de haute qualité et aussi par sa prise de position en faveur de l'équité et de la justice, notamment en ce qui concerne l'amnistie d'infractions passées non violentes en relation avec le cannabis et l'aboutissement à un statut d'exemption de taxes pour le cannabis médical. »

M. Booth a ajouté : « Aurora est en train d'exécuter sur le marché de la consommation une vaste stratégie, profonde et novatrice, appuyée par une production massive, des filières en vue d'une distribution étendue et des marques fortes. La production dans nos installations, en particulier Aurora Sky, est train de monter en puissance très rapidement ; nous sommes impatients de présenter sur ce marché énorme et remarquable un excellent portefeuille de produits standards Aurora afin de procurer une expérience unique à un nouveau groupe de clients à partir du 17 octobre 2018. »

