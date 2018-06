Aurora Cannabis fait part d'une facilité de crédit de 200 millions de dollars auprès de la BMO

Aurora Cannabis Inc. (« Aurora » ou la « Société ») (TSX : ACB) (OTCQB : ACBFF) (Francfort : 21P) ; (WKN : A1C4WM) a annoncé aujourd'hui avoir convenu d'une nouvelle facilité de crédit de 200 millions de dollars, avec une élévation potentielle jusqu'à 250 millions de dollars auprès de la Banque de Montréal (« BMO »).

Cette facilité consistera en un emprunt à terme de 150 millions de dollars et en un crédit renouvelable de 50 millions de dollars (appelés ensemble les « Emprunts »), tous deux arrivant à échéance en 2021. Peu de temps après la mise en place de la 'Loi C-45' (Loi sur le cannabis) en octobre 2018, la Société pourrait demander une augmentation pouvant atteindre 45 millions de dollars supplémentaires sous réserve de l'accord de la BMO et de la satisfaction à certaines conditions juridiques et commerciales. La BMO apportera jusqu'à 5 millions de dollars en autres instruments de crédit. La clôture de la facilité de crédit est subordonnée à la vérification diligente finale, à la négociation de la documentation définitive et à la satisfaction aux conditions suspensives coutumières intervenant habituellement dans un financement de cette nature.

La facilité de crédit sera d'abord sécurisée par les installations de production d'Aurora, y compris Aurora Sky, Aurora Mountain et Aurora Vie. Stratégiquement positionnée à l'aéroport international d'Edmonton, Aurora Sky est l'installation de cannabis la plus avancée dans le monde, prévue pour produire plus de 100 000 kg par an de cannabis de qualité à de faibles coûts par gramme, et planifiée pour fournir sa première récolte cette semaine.

« D'avoir réussi à répondre à la totalité des très contraignantes évaluations de risques de la BMO et autres critères de vérification préalable pour mettre en place cette facilité d'emprunt reflète bien la maturité, les progrès et les prospectives d'Aurora, de même que la qualité et la valeur économique de nos installations de production, » a commenté Terry Booth, PDG. « Ceci est de loin la plus importante facilité de crédit accordée dans l'industrie du cannabis à ce jour. Le fonds nous assure une ressource supplémentaire pour compléter notre portefeuille de bout en bout d'actifs intégrés verticalement, diversifiés géographiquement et horizontalement, destinés à établir une société mondiale proéminente du cannabis. »

Glen Ibbott, directeur financier d'Aurora, a ajouté : « Le passage à un financement traditionnel d'emprunts est significatif. Notre coût de capital continue à décroître, ce qui nous procure un avantage concurrentiel très net à mesure que nous mettons en œuvre notre stratégie de croissance. Cette tarification attrayante et par nature sans effet de dilution concorde bien avec l'engagement d'Aurora de générer de la valeur pour ses actionnaires. Nous sommes convaincus que ceci représente un jalon important dans l'industrie du cannabis et aussi une validation de notre efficacité opérationnelle. Il marque également une nouvelle étape passionnante dans notre relation à long terme avec la BMO, banque de premier niveau dont la réputation nationale et internationale est remarquable. »

Les Emprunts peuvent être remboursés sans pénalité à la discrétion d'Aurora. La fixation des prix des Emprunts correspond à une marge établie sur le taux préférentiel en dollars canadiens de la BMO ou à une acceptation par la banque des garanties appropriées. Sur la base du taux préférentiel en dollars canadiens de la BMO, il est prévu que les intérêts à rembourser se situent dans une fourchette moyenne à haute des 4 % sur la durée des emprunts.

Davantage de détails sur la facilité de crédit servant de base de référence pour ce nouveau secteur pourront se retrouver sur les documents de la Société une fois qu'ils auront été enregistrés sur http://www.sedar.com.

À propos d'Aurora

Aurora a son siège à Edmonton dans l'Alberta. Avec une capacité financée dépassant 430 000 kg par an et des opérations sur l'ensemble du Canada et de l'Europe, c'est l'une des plus grandes sociétés de cannabis dans le monde. La Société dispose d'une intégration verticale et horizontale, avec une diversification sur chaque segment clé de la chaîne de valeurs, depuis la conception d'installations et leur ingénierie, l'amélioration et la recherche génétiques sur le cannabis jusqu'à la production de chanvre et de cannabis, l'extraction, la mise au point de produits à haute valeur ajoutée, la culture domestique, ainsi que la distribution en gros et au détail.

Se démarquant très nettement de ses homologues, Aurora a établi une stratégie de production singulièrement avancée, cohérente et efficace reposant sur des installations spécialement conçues intégrant des technologies d'avant-garde sur l'ensemble de tous les procédés. Ces unités de production sont pensées pour être reproduites et modulables ailleurs dans le monde. Elles sont prévues pour produire du cannabis à très grande échelle, avec une qualité élevée des fleurs, des rendements dominants dans l'industrie et des coûts de production par gramme extrêmement faibles. Chacune des installations de la Société est construite pour répondre aux normes BPF (bonnes pratiques de fabrication) de l'Union européenne : sa première unité de production et sa filiale à part entière Pedanios, distributrice européenne de cannabis médical, ont toutes deux atteint ce niveau de certification.

En outre, en raison de sa croissance interne et de fusions-acquisitions stratégiques qui à jour rassemblent neuf sociétés acquises, Aurora se distingue grâce à sa réputation de partenaire de choix sur le secteur du cannabis, ayant investi dans des alliances judicieuses établies avec une série d'innovateurs de premier plan, parmi lesquels : The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX : TGOD), Radient Technologies Inc. (TSXV : RTI), Hempco Food and Fiber Inc. (TSXV : HEMP), Cann Group Ltd. (ASX : CAN), Micron Waste Technologies Inc. (CSE : MWM), Choom Holdings Inc. (CSE : CHOO), Namaste Technologies Inc. (TSXV : N) et Alcanna Inc. (TSX : CLIQ).

Les actions ordinaires d'Aurora s'échangent sur la Bourse de Toronto (TSX) sous le code 'ACB' et entrent dans la composition de son indice S&P/TSX.

Pour davantage d'informations sur Aurora, veuillez visiter notre site web pour investisseurs https://investor.auroramj.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations contenant certaines « informations prospectives » aux termes de la loi en vigueur sur les valeurs mobilières (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs se caractérisent fréquemment par des mots tels que « planifier », « continuer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer », « pouvoir », « aller », « potentiel », « proposer » et autres mots semblables ou énoncés que certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. De tels énoncés sont uniquement des prévisions. Diverses suppositions peuvent servir à tirer des conclusions ou faire des projections contenues dans les énoncés prospectifs le long de ce communiqué de presse. Les énoncés prospectifs se basent sur les opinions et estimations de la direction à la date où des tels énoncés sont faits, et ils sont sujets à une diversité de risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient amener les événements ou résultats réels à différer matériellement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation et expressément dénie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir quelque énoncé prospectif que ce soit en conséquence de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, l'exception de ce qui est expressément prescrit par la loi.

Ni la TSX ni son prestataire de services réglementaires (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent de responsabilité quant à l'adéquation ou la précision de ce communiqué.

