Auros lance une activité de capital-risque et nomme Julien Auchecorne à la tête d'Auros Ventures

Auros a annoncé le lancement d'Auros Ventures, sous la direction de Julien Auchecorne, expert chevronné en matière d'actifs numériques.

Les investissements d'Auros Ventures viseront à stimuler l'innovation dans le secteur dynamique des actifs numériques et du Web3, tout en soutenant la croissance de l'écosystème.

HONG KONG et NEW YORK, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Auros, l'une des principales sociétés mondiales de tenue de marché et de trading algorithmique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle branche d'investissement, Auros Ventures. Cet ajout stratégique permettra de mettre à contribution la considérable expertise de l'entreprise en matière d'actifs numériques afin d'encourager l'innovation dans l'écosystème et de créer une valeur substantielle pour tous les acteurs du marché.

Auros Ventures s'appuiera sur les capacités de gestion des risques et l'expertise d'Auros en matière de fourniture de liquidités pour investir dans l'ensemble du cycle de vie des projets, depuis les investissements primaires jusqu'aux opportunités secondaires liquides. Outre le capital, Auros fournira à l'ensemble de son portefeuille des conseils et une assistance à la pointe du marché, notamment en ce qui concerne son expertise en matière de liquidité sur la chaîne et hors chaîne, de microstructure du marché et de conception de produits d'échange. Cette approche stratégique reflète l'engagement de la société à participer activement au développement opérationnel et stratégique des entreprises de son portefeuille et constitue un élément essentiel de la proposition de valeur d'Auros Ventures en tant que partenaire. Depuis le troisième trimestre 2023, Auros Ventures a déployé plus de 15 millions de dollars et prévoit d'investir plus de 50 millions de dollars au cours des deux prochaines années.

En avril 2024, Auros Ventures a enregistré un total de 14 investissements dans son portefeuille. L'entreprise a notamment participé notamment au lancement de projets de premier plan tels que le réseau oracle Pyth et la couche 1 Berachain à haute performance. À la tête d'Auros Ventures, Julien Auchecorne est un expert chevronné de la finance traditionnelle et des actifs numériques qui a précédemment occupé des fonctions d'investissement, d'exploitation et de conseil dans des sociétés telles que XBTO, J.P. Morgan et Brevan Howard. En tant que directeur d'Auros Ventures, Julien collaborera étroitement avec le fondateur et directeur des investissements d'Auros, Ben Roth, pour guider la branche de capital-risque dans le déploiement de capitaux, alors que la société se concentre sur le développement de l'écosystème et son rôle de champion des startups innovantes dans le secteur des actifs numériques et du Web3.

Ben Roth, fondateur et directeur informatique d'Auros, a déclaré : « Auros a connu une croissance extraordinaire depuis sa création en 2019. Le lancement d'Auros Ventures est une réaffirmation de notre stratégie d'expansion et un engagement à continuer d'accroître notre rôle en tant que gestionnaire de confiance de l'industrie qui favorise la croissance durable de l'écosystème. Nous sommes ravis d'accueillir Julien dans notre équipe, après avoir constaté son impressionnante expérience en matière d'investissements et de développement d'entreprises. Son expertise et sa profonde compréhension du marché des actifs numériques le placent dans une position privilégiée pour diriger Auros Ventures alors que nous nous embarquons dans un voyage commun pour découvrir la prochaine vague d'innovations Web3 et apporter une valeur considérable, non seulement pour l'entreprise mais aussi pour l'écosystème collectif. »

« Il s'agit d'une étape importante, tant pour Auros que pour l'ensemble de la communauté des actifs numériques », a déclaré Julien Auchecorne , directeur d'Auros Ventures. « Auros a fait des progrès considérables dans l'expansion de sa présence sur le marché au cours des 18 derniers mois. Je me réjouis de travailler avec Ben et l'équipe exceptionnelle d'Auros pour soutenir des projets inédits qui repoussent les limites de l'innovation dans notre secteur ».

Pour plus d'informations sur Auros Ventures et le travail précurseur d'Auros, veuillez contacter [email protected].

À propos d'auras

Auros, une société de tenue de marché et de trading algorithmique, a été créée par des traders de produits dérivés et des concepteurs de systèmes de trading expérimentés avec plus de deux décennies d'expertise. L'entreprise génère quotidiennement un chiffre d'affaires notionnel de plusieurs milliards de dollars. La base technologique d'Auros combine des modèles de tarification avancés avec des capacités d'exécution de pointe, garantissant une performance de négociation fiable et cohérente. Sa stratégie distinctive, axée sur le partenariat pour fournir des liquidités externes, l'a rapidement positionné comme le teneur de marché privilégié pour de nombreux projets et écosystèmes de jetons. En outre, Auros possède des connaissances approfondies en matière de négociation de produits structurés, d'optimisation de DeFi et d'investissement dans des entreprises axées sur la liquidité. Pour plus d'informations sur l'entreprise, veuillez consulter le site http://auros.global.

À propos de Julien Auchecorne

Julien possède une vaste expérience des postes de direction dans le domaine des actifs numériques. Après une carrière réussie dans la banque d'investissement et la gestion d'actifs, Julien a fait la transition vers l'industrie des actifs numériques en 2017 et a depuis aidé diverses entreprises en phase de démarrage à naviguer dans les défis de cette industrie en évolution rapide, y compris la collecte de fonds, les stratégies de mise sur le marché de produits et de jetons, et la conformité avec les réglementations en constante évolution.

Julien a également joué un rôle déterminant dans la création de WebN, un incubateur de Brevan Howard qui soutient des projets dans divers domaines, notamment le staking et les technologies de mise à l'échelle sans connaissance (zk).

À propos de Ben Roth

Ben Roth est le directeur de l'information et le fondateur d'Auros, l'une des principales sociétés de trading algorithmique et de tenue de marché de l'industrie des cryptomonnaies. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le trading et la gestion de portefeuille au sein de sociétés TradFi de premier plan telles qu'Optiver, First New York et Hudson Bay Capital, Ben a fondé Auros en janvier 2019 avec l'objectif spécifique de construire la première société de trading à haute fréquence et de tenue de marché du marché. À la date du mois d'avril 2024, Auros négociait sur plus de 40 bourses centralisées et décentralisées et représentait régulièrement jusqu'à 5 % de l'ensemble du volume d'échange de crypto-monnaies. Ben et l'équipe d'Auros ont pour mission d'aider les projets, les bourses et les fondations à naviguer dans les méandres du marché et à comprendre l'impact qu'une liquidité profonde, fiable et cohérente peut avoir sur la valeur de leur entreprise.

