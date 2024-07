Auros lanceert durfkapitaaltak en benoemt Julien Auchecorne tot hoofd van Auros Ventures

Auros heeft de lancering van Auros Ventures bekendgemaakt, met de doorgewinterde digitale activa-expert Julien Auchecorne aan het roer.

Auros Ventures richt zich bij investeringen op het stimuleren van innovatie binnen de dynamische digitale activa en Web3-sector en op het versterken van de groei van het ecosysteem.

HONG KONG en NEW YORK, 9 juli 2024 /PRNewswire/ -- Auros, een toonaangevende wereldwijde market-making en algoritmische handelsfirma, kondigde vandaag de lancering aan van Auros Ventures, zijn nieuwe investeringstak. Met deze strategische toevoeging wordt de uitgebreide expertise van het bedrijf ingezet op het gebied van digitale activa om de innovatie van het ecosysteem te bevorderen en substantiële waardecreatie voor alle marktdeelnemers te stimuleren.

Auros Ventures zal gebruik maken van de risicobeheermogelijkheden en liquiditeitsexpertise van Auros om te investeren in de volledige levenscyclus van projecten, van primaire investeringen in een vroeg stadium tot liquide secundaire mogelijkheden. Naast kapitaal zal Auros marktleidend advies en ondersteuning aan de hele portfolio bieden. Vooral waar het gaat om zijn expertise in zowel on-chain als off-chain liquiditeit, marktmicrostructuur en het ontwerp van uitwisselingsproducten. Deze strategische benadering weerspiegelt de toewijding van het bedrijf om actief betrokken te zijn bij de operationele en strategische ontwikkeling van zijn portfoliobedrijven en vormt een kernonderdeel van Auros Ventures' waardepropositie als partner. Sinds Q3 2023 heeft Auros Ventures meer dan $ 15 miljoen ingezet. In de komende twee jaar is het bedrijf van plan om ruim $ 50 miljoen te investeren.

Vanaf april 2024 heeft Auros Ventures in totaal 14 investeringen in zijn portfolio. Dit omvat onder andere de deelname van het bedrijf aan de lancering van spraakmakende projecten zoals het orakelnetwerk Pyth en het krachtige Layer-1 Berachain. Aan het hoofd van Auros Ventures staat Julien Auchecorne, een doorgewinterde expert op het gebied van traditionele financiën en digitale activa die eerder investerings-, operationele en adviesfuncties heeft bekleed bij bedrijven als XBTO, J.P. Morgan en Brevan Howard. Als leider van Auros Ventures zal Julien nauw samenwerken met de oprichter en Chief Investment Officer van Auros, Ben Roth, om de durfkapitaalarm te begeleiden bij het vrijmaken van kapitaal. Ook zal het bedrijf dubbel inzetten op de ontwikkeling van het ecosysteem en zijn rol als voorvechter van innovatieve startups in de digitale activa- en Web3-sector.

Ben Roth, oprichter en CIO van Auros, zei: "Auros heeft sinds de oprichting in 2019 een enorme groei doorgemaakt. De lancering van Auros Ventures is een herbevestiging van onze expansiestrategie en een belofte om onze rol als betrouwbare rentmeester van de sector verder uit te bouwen. Zo kan het ecosysteem duurzaam groeien. We zijn verheugd Julien in ons team te verwelkomen, nadat we zijn indrukwekkende staat van dienst op het gebied van investeringen en schaalvergroting hebben gezien. Zijn expertise en diepgaande kennis van de markt voor digitale activa stelt hem in een sterke positie om Auros Ventures te leiden. Samen kunnen we nu een traject starten om de volgende golf van Web3-innovaties te ontdekken en buitenmaatse waarde te leveren, niet alleen voor het bedrijf maar ook voor het collectieve ecosysteem."

"Dit is een belangrijke mijlpaal, zowel voor Auros als voor de bredere gemeenschap van digitale activa," verklaarde Julien Auchecorne, hoofd van Auros Ventures. "Auros heeft de afgelopen 18 maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt om zijn marktaanwezigheid uit te breiden. Ik ben verheugd om met Ben en het uitzonderlijke team van Auros samen te werken en baanbrekende projecten te ondersteunen die de grenzen van innovatie in onze industrie verleggen."

Voor meer informatie over Auros Ventures en het innovatieve werk dat bij Auros wordt gedaan, kunt u contact opnemen met [email protected].

Over Auros

Auros, een market-making en algoritmische handelsfirma, is opgericht door ervaren derivatenhandelaren en handelssysteemontwerpers met meer dan twintig jaar ervaring. Het bedrijf genereert dagelijks een notionele omzet van miljarden dollars. De technologische basis van Auros combineert geavanceerde prijsmodellen met geavanceerde uitvoeringsmogelijkheden, waardoor betrouwbare en consistente handelsprestaties worden gegarandeerd. Zijn onderscheidende, partnerschap-georiënteerde strategie om externe liquiditeit te bieden heeft het bedrijf al snel gepositioneerd als de geprefereerde marktmaker voor veel tokenprojecten en ecosystemen. Daarnaast beschikt Auros over diepgaande kennis in het verhandelen van gestructureerde producten, het optimaliseren van DeFi en het investeren in liquiditeitsgedreven ondernemingen. Ga voor meer informatie over het bedrijf naar http://auros.global.

Over Julien Auchecorne

Julien heeft uitgebreide ervaring in C-suite posities binnen het digitale assetdomein. Na een succesvolle carrière in investment banking en vermogensbeheer maakte Julien in 2017 de overstap naar de digitale activa-industrie. Sindsdien heeft hij verschillende startups geholpen bij het navigeren door de uitdagingen van deze snel veranderende industrie. Hij was verantwoordelijk voor taken als fondsenwerving, product- en token go-to-market-strategieën en naleving van de veranderende regelgeving.

Julien heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van WebN, een incubator van Brevan Howard die projecten ondersteunt in verschillende verticale sectoren, waaronder staking en zero-knowledge (zk) schalingtechnologieën.

Over Ben Roth

Ben Roth is de CIO en oprichter van Auros, een van de toonaangevende algoritmische handels- en marketmakingfirma's in de crypto-industrie. Met meer dan twintig jaar ervaring in trading en portfoliobeheer bij toonaangevende TradFi-firma's zoals Optiver, First New York en Hudson Bay Capital, richtte Ben in januari 2019 Auros op met het specifieke doel om de marktleider op het gebied van High-Frequency Trading en Market Making op te bouwen. Vanaf april 2024 handelt Auros op meer dan 40 gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen en neemt het regelmatig maar liefst 5% van alle cryptohandelsvolumes voor zijn rekening. Met een rotsvast geloof in de kracht van liquiditeit om waarde te creëren, zijn Ben en het Auros-team toegewijd aan het helpen van projecten, beurzen en stichtingen bij het navigeren door de complexiteit van de markt en het helpen begrijpen van de impact die diepe, betrouwbare en consistente liquiditeit kan hebben op de waarde van hun bedrijf.

