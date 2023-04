Ausländische Firmen Setzen Beim 3. CICPE Auf Den Freihandelshafen Von Hainan

HAIKOU, China, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Hainan International Media Center (HIMC):

Die3. China International Consumer Products Expo (CICPE oder Hainan Expo) findet in der Stadt Haikou, der Hauptstadt der südlichsten Provinz Chinas, Hainan, statt. Die Hainan Expo hat weltweit Boutique-Marken mit breiten Geschäftsaussichten präsentiert, da zahlreiche Unternehmen von außerhalb Chinas zum Freihandelshafen von Hainan blicken, um ihren Eintritt in den chinesischen Markt zu überspringen.

The exhibition halls at Hainan International Convention and Exhibition Center were packed with visitors as the 1st public open day of the 3rd CICPE gets underway on April 14, 2023. The Pernod Ricard pavilion at the 3rd CICPE

Am 10. April, dem Tag der CICPE-Eröffnung, eröffnete Indonesiens größtes Kaffeeunternehmen, die Kapal Api Group, zusammen mit Hainans Mushan Coffee ihren allerersten Standort in China in Haikous Nⁿ Park Mall.

„Die Richtlinien des Freihandelshafens von Hainan werden eine Fülle von Bequemlichkeiten bieten, wenn es um den Import und die Verarbeitung von Produkten geht. Aus diesem Grund hat sich Kapal Api dazu entschieden, sich in Hainan als Sprungbrett für den Zugang zum chinesischen Markt niederzulassen", sagte Robin Setyono, CEO der Kapal Api Group, dass sein Unternehmen mit Mushan Coffee aus Hainan zusammenarbeiten würde, um auf den chinesischen Kaffeemarkt zu expandieren.

Auf der diesjährigen Hainan Expo stellte der globale Kosmetikgigant, Estée Lauder Companies, 14 seiner charakteristischen Marken aus. Am 11. April kündigte der Global President von Estée Lauder Travel Retail Worldwide, Israel Assa, bei der Eröffnung des Pavillons an, dass die Gruppe ihr Geschäft in Hainan weiter ausbauen und innovativ sein werde, um das Einkaufserlebnis der Touristen mit frischen Szenarien und bahnbrechenden Highs zu verbessern -Qualitätsprodukte.

Während des CICPE unterzeichnete Estée Lauder eine Kooperationsvereinbarung mit dem Hainan Provincial Bureau of International Economic Development und dem Haikou Comprehensive Bonded Zone Management Committee und kündigte an, dass das Asien-Pazifik-Reiseeinzelhandels-Logistikzentrum der Gruppe und der Hauptsitz in China, im Freistaat Hainan einen Handelshafen einrichten wird.

Der weltweit führende Wein- und Spirituosenverkäufer, Pernod Ricard, hat drei Jahre in Folge auf der CICPE ausgestellt und dieses Jahr mehrere seiner Marken auf die Messe gebracht, darunter den berühmten Cognac-Produzenten Martell. Es kündigte an, dass Sanya, eine Stadt an der Südküste von Hainan, der zweite Standort von Martells Mangroven-Ökosystem-Schutzprogramm sein würde.

Über 3300 Premiummarken aus 65 Ländern und Regionen stellen auf der diesjährigen Hainan Expo aus. Statistiken zeigen, dass zwischen dem 10. und 14. April über 240.000 Besucher das Hainan International Conference and Exhibition Center, den Veranstaltungsort der CICPE, besuchten, um sich die neuesten Verbraucherprodukte aus der ganzen Welt anzusehen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054967/The_exhibition_halls_Hainan_International_Convention_Exhibition_Center_packed_visitors.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2054968/The_Pernod_Ricard_pavilion_3rd_CICPE.jpg

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)