Empresas estrangeiras apostam no Porto de Livre Comércio de Hainan na 3ª CICPE

HAIKOU, China, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do Hainan International Media Center (HIMC):

A 3ª Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China (CICPE, ou Hainan Expo) está em andamento na cidade de Haikou, a capital da província mais austral da China, Hainan. A Hainan Expo oferece às marcas valiosas de todo o mundo amplas perspectivas de negócios em um momento em que inúmeras empresas de fora da China procuram o Porto de Livre Comércio de Hainan para fazer sua entrada no mercado chinês.

Os pavilhões de exposições do Centro Internacional de Convenções e Exposições de Hainan estavam lotados de visitantes quando o primeiro dia aberto ao público da 3ª CICPE teve início em 14 de abril de 2023. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) O pavilhão da Pernod Ricard na 3ª CICPE. (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

No dia 10 de abril, quando a CICPE começou, a maior empresa de café da Indonésia, a Kapal Api Group, abriu seu primeiro estabelecimento na China no Nⁿ Park Mall de Haikou, em conjunto com a Mushan Coffee de Hainan.

"As políticas do Porto de Livre Comércio de Hainan proporcionarão muita conveniência para a importação e processamento de produtos. É por isso que a Kapal Api escolheu se estabelecer em Hainan como um trampolim para o acesso ao mercado chinês", disse Robin Setyono, CEO da Kapal Api Group, que também referiu que sua empresa se juntaria à Mushan Coffee de Hainan para se expandir para o mercado chinês de café.

Na Hainan Expo deste ano, a gigante global de cosméticos, Estée Lauder Companies, exibiu 14 de suas marcas exclusivas. Em 11 de abril, na abertura do pavilhão, o presidente Global da Estée Lauder Travel Retail Worldwide, Israel Assa, anunciou que o grupo continuará expandindo seus negócios em Hainan e inovando para melhorar a experiência de compra dos turistas com novos cenários e produtos inovadores de alta qualidade.

Durante a CICPE, a Estée Lauder assinou um acordo de cooperação com o Escritório Provincial de Desenvolvimento Econômico Internacional de Hainan e o Comitê de Gestão Integral da Zona Franca de Haikou e anunciou que o centro logístico de varejo de viagens Ásia-Pacífico do grupo e a sede na China seriam instalados no Porto de Livre Comércio de Hainan.

O maior vendedor global de vinhos e destilados, Pernod Ricard, participa da CICPE há três anos consecutivos e trouxe várias de suas marcas para a exposição este ano, incluindo a famosa produtora de conhaque Martell. A empresa anunciou que Sanya, uma cidade na costa sul de Hainan, seria o segundo local do programa de proteção do ecossistema de manguezais da Martell.

Mais de 3300 marcas premium de 65 países e regiões estão sendo expostas na Hainan Expo deste ano. As estatísticas mostram que entre os dias 10 de abril e 14 de abril, mais de 240.000 visitantes estiveram no Centro Internacional de Conferências e Exposições de Hainan, o local da CICPE, para ver as novidades em produtos de consumo de todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2055045/The_exhibition_halls_Hainan_International_Convention_Exhibition_Center_packed_visitors.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2055046/The_Pernod_Ricard_pavilion_3rd_CICPE.jpg

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)