Ausländische Internet-Prominente auf Erkundungsreise in Shaanxi

XI'AN, China, 5. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 2. November wurde in der Xixian New Area in der Provinz Shaanxi eine Reportageinitiative unter dem Motto „Internationale Influenzer erkunden die Provinz Shaanxi" gestartet. Dabei waren auch die China Media Group CRI Online und die Cyberspace-Verwaltung der Provinz als Mitorganisatoren beteiligt.

Beliebte „We Media"-Autoren aus Großbritannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Spanien besuchen bis zum 6. November Fengxi New City in der Xixian New Area, den Gaoling District der Stadt Xi'an und Dali County in Weinan City.