Des célébrités étrangères de l'Internet en voyage pour explorer le Shaanxi

Des écrivains « we media » populaires de Grande-Bretagne, de France, des États-Unis, du Canada, du Mexique et d'Espagne visiteront la nouvelle ville de Fengxi dans la nouvelle région de Xixian, le district de Gaoling de la ville de Xi'an et le comté de Dali dans la ville de Weinan au cours d'une tournée qui durera jusqu'au 6 novembre.

Ils découvriront les derniers progrès réalisés par le Shaanxi en matière de développement de villes innovantes, de construction d'une belle campagne et de promotion de l'intégration de la culture et du tourisme, et ils pourront apprécier le charme des héritages culturels immatériels locaux au cours de ce voyage qui devrait mettre en valeur les réalisations de la province en matière de lutte contre la pauvreté grâce au développement touristique, culturel et industriel.

Le voyage sera diffusé sur des VLOGs et de courtes vidéos sur des plates-formes internationales de médias sociaux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Maximiliano Javier Carrera Camacho, du Mexique, a prononcé un discours au nom des participants.

« Nous espérons qu'à travers cette activité, nous trouverons la réponse à la question de savoir pourquoi la Chine peut gagner la bataille contre la pauvreté et réaliser des progrès en matière de développement urbain et d'innovation urbaine. Nous allons ramener l'histoire du Shaanxi dans nos pays et aider plus de gens à connaître la province afin de promouvoir l'échange et la coopération entre nos pays, le Shaanxi et les villes locales comme Xi'an et Weinan. »

L'Espagnole Noelia Rodriguez Pascual vit en Chine depuis longtemps. Ces dernières années, le Shaanxi est devenu un sujet de discussion fréquent avec ses amis.

« Je crois que le Shaanxi, qui possède un patrimoine culturel riche, nous apportera l'expérience la plus mémorable et la plus étonnante. »

Matthew Charles Galat est originaire des États-Unis.

« Xi'an est une ville moderne. Entre-temps, elle a bien combiné la culture, l'histoire et la modernité. J'ai hâte de faire ce voyage et j'espère pouvoir montrer à mes disciples le bonheur qu'il y a dans le Shaanxi. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1326792/The_launching_ceremony_International_Internet_Celebrities_Witnessing_Happiness_Shaanxi_People.jpg

SOURCE China Media Group CRIOnline