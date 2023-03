Austrália cria o primeiro "serviço meteorológico" do mundo para qualidade da água

CAMBERRA, Austrália, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Agência Nacional de Ciência da Austrália, a CSIRO, lançou uma missão para fornecer o primeiro sistema mundial de monitoramento por satélite da qualidade da água.

As Nações Unidas estimam que três bilhões de pessoas possam estar em risco por água impotável. Por meio da AquaWatch Australia, a CSIRO está trabalhando com parceiros internacionais para ajudar a proteger os recursos costeiros e de água doce.

A AquaWatch oferecerá atualizações quase em tempo real e previsões preditivas – um serviço meteorológico para a qualidade da água – quando que estiver totalmente operacional. Ela dará suporte a uma melhor gestão da qualidade da água e poderá ser usada para monitorar a qualidade da água potável, saneamento, aquicultura, avaliação ambiental e uma ampla gama de outras aplicações para ajudar a atender a Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.

A CSIRO, com sua parceira, a fundação SmartSat Cooperative Research Centre, está unindo pesquisas, o governo e a indústria com um investimento coletivo inicial de 83 milhões de Dólares Australianos para projetar e desenvolver a AquaWatch.

Os dados coletados usando uma extensa rede de satélites de observação da terra e sensores de água no solo serão integrados em uma base de dados central onde a capacidade da CSIRO com análise de dados e inteligência artificial poderá fornecer previsões com alguns dias de antecedência

O diretor executivo da CSIRO, o Dr. Larry Marshall, afirmou que a água é um dos recursos mais importantes e vitais para o mundo.

"Em locais onde as pessoas ainda enfrentam o risco de água imprópria para necessidades básicas, como para consumo e saneamento, um serviço como a AquaWatch pode ser um divisor de águas.

"O engenhosidade por trás da AquaWatch é que ela integra a observação da Terra com outros recursos científicos, como sensoriamento in situ, modelagem de ecossistemas, engenharia, ciência de dados e inteligência artificial.

"É o mais recente exemplo do Programa de Missões da CSIRO, que são iniciativas de pesquisa científica e colaborações em larga escala com o objetivo de acelerar o ritmo e a escala em que podemos resolver os maiores desafios".

A CSIRO e seus parceiros internacionais já estão trabalhando em conjunto em projetos-piloto na:

Califórnia nos EUA, em parceria com a Universidade da Califórnia, Davis e Universidade da California , Merced , com foco na turbidez em um grande armazenamento de água

, , com foco na turbidez em um grande armazenamento de água Sarawak na Malásia, em parceria com a Swinburne University Sarawak, com foco nas perdas de carbono em florestas de manguezais

na Malásia, em parceria com a Sarawak, com foco nas perdas de carbono em florestas de manguezais Chile , focado na aquicultura de salmões e na dessalinização

, focado na aquicultura de salmões e na dessalinização Colômbia, com foco em pântanos costeiros

Vietnã, em parceria com o National Center for Water Resources and Investigation (NAWAPI) e a Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) do Vietnã, com foco em suprimentos de água potável e nas necessidades por hidroeletricidade.

A CSIRO é a instituição científica nacional de destaque da Austrália, que acelera a inovação por meio da ciência global.

FONTE CSIRO

