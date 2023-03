Australien entwickelt weltweit ersten "Wetterdienst" für Wasserqualität

CANBERRA, Australien, 21. März 2023 /PRNewswire/ -- Die australische Wissenschaftsbehörde CSIRO hat eine Mission gestartet, um ein weltweit erstes Boden-Raum-Überwachungssystem für die Wasserqualität zu liefern.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten drei Milliarden Menschen durch unsicheres Wasser gefährdet sein. Über AquaWatch Australia arbeitet das CSIRO mit internationalen Partnern zusammen, um die Süßwasser- und Küstenressourcen zu schützen.

AquaWatch wird nahezu in Echtzeit Aktualisierungen und Vorhersagen liefern – ein Wetter-Dienst für die Wasserqualität –, sobald er vollständig in Betrieb ist. Es wird zu einem besseren Wasserqualitätsmanagement beitragen und kann zur Überwachung der Wasserqualität in den Bereichen Trinkwasser, Abwasserentsorgung, Aquakultur, Umweltverträglichkeitsprüfung und einer Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt werden, um die Ziele der United Nations' Sustainable Development Goals zu erreichen.

Das CSIRO bringt gemeinsam mit dem Gründungspartner SmartSat Cooperative Research Centre Forschung, Regierung und Industrie zusammen und investiert zunächst 83 Millionen AU$ in die Konzeption und Entwicklung von AquaWatch.

Die über ein umfangreiches Netz von Erdbeobachtungssatelliten und bodengestützten Wassersensoren gesammelten Daten werden in einer zentralen Datendrehscheibe zusammengeführt, wo die CSIRO-Kapazitäten für Datenanalyse und künstliche Intelligenz Vorhersagen für einige Tage im Voraus liefern können.

Dr. Larry Marshall, Geschäftsführer des CSIRO, sagte, Wasser sei eine der wichtigsten und lebenswichtigsten Ressourcen der Welt.

"In Gegenden, in denen die Menschen immer noch der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie für ihre Grundbedürfnisse wie Trinken und Abwasserentsorgung kein sicheres Wasser haben, könnte ein Dienst wie AquaWatch einen entscheidenden Wandel bewirken.

"Das Geniale an AquaWatch ist, dass es die Erdbeobachtung mit anderen wissenschaftlichen Fähigkeiten wie In-situ-Sensorik, Ökosystemmodellierung, Technik, Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz kombiniert.

"Es ist das jüngste Beispiel für CSIRO's Missions Program, bei dem es sich um groß angelegte wissenschaftliche und kollaborative Forschungsinitiativen handelt, die darauf abzielen, das Tempo und den Umfang zu beschleunigen, in dem wir die größten Herausforderungen lösen können."

CSIRO und seine internationalen Partner arbeiten bereits gemeinsam an Pilotprojekten in:

Kalifornien, USA , in Zusammenarbeit mit der University of California, Davis und der University of California, Merced , mit Schwerpunkt auf der Trübung in einem großen Wasserspeicher

, in Zusammenarbeit mit der und der , mit Schwerpunkt auf der Trübung in einem großen Wasserspeicher Sarawak, Malaysia , in Zusammenarbeit mit der Swinburne University Sarawak, mit Schwerpunkt auf Kohlenstoffverlusten in Mangrovenwäldern

, in Zusammenarbeit mit der Sarawak, mit Schwerpunkt auf Kohlenstoffverlusten in Mangrovenwäldern Chile , mit Schwerpunkt auf Lachs-Aquakultur und Entsalzung

, mit Schwerpunkt auf Lachs-Aquakultur und Entsalzung Kolumbien mit Schwerpunkt auf Feuchtgebieten an der Küste

Vietnam , in Zusammenarbeit mit dem National Center for Water Resources and Investigation (NAWAPI) und der Hanoi University of Mining and Geology (HUMG), mit Schwerpunkt auf der Trinkwasserversorgung und dem Bedarf an Wasserkraft.

CSIRO ist Australiens herausragende nationale Wissenschaftsorganisation, die Innovationen durch globale Wissenschaft vorantreibt.

SOURCE CSIRO