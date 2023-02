Authentification et traçabilité sur les marchés mondiaux de l'or et des métaux précieux grâce à Alitheon, sélectionnée par la London Bullion Market Association

L'initiative Gold Bar Integrity (GBI) de LBMA utilisera l'intelligence artificielle optique pour authentifier la provenance des lingots d'or

L'instauration de ces nouvelles mesures de sécurité survient alors que les marchés des métaux précieux font l'objet d'une surveillance généralisée des droits de la personne, des critères environnementaux et des paramètres économiques

Alitheon sélectionnée pour identifier et authentifier la provenance des lingots d'or de toutes tailles afin d'éviter la circulation de métaux contrefaits ou obtenus illégalement

BELLEVUE, Washington, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Alitheon a été reconnue par la London Bullion Market Association (LBMA), la plus importante autorité de normalisation indépendante au monde pour l'industrie mondiale des métaux précieux, comme l'une des cinq seules entreprises à soutenir l' initiative Gold Bar Integrity (GBI) de LBMA. Alors que les marchés des métaux précieux sont confrontés à des menaces de plus en plus omniprésentes concernant les droits humains , l' environnement et l' économie , l'initiative GBI vise à lutter contre le commerce illicite et à réduire l'entrée de barres frauduleuses dans la chaîne mondiale d'approvisionnement en or.

LBMA selects Alitheon to authenticate and trace provenance of gold and precious metals

Alitheon, la seule entreprise basée aux États-Unis à être sélectionnée, identifiera, authentifiera et tracera chaque barre individuelle, qu'il s'agisse d'une petite barre frappée ou d'une grande barre moulée de qualité investissement. La solution technologique que l'entreprise propose est utilisée pour assurer la provenance des métaux précieux en identifiant de façon irréfutable les contrefaçons et les métaux obtenus illégalement tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

FeaturePrint® utilise un appareil photo ou un téléphone mobile standard pour prendre une image d'un objet tel qu'une barre d'or et d'autres métaux précieux. Les algorithmes de vision automatique d'Alitheon sont ensuite appliqués pour identifier et convertir divers détails de l'objet en une empreinte numérique unique. Cette empreinte digitale permet une identification, une authentification et une traçabilité irréfutables, et atténue le besoin d'ajouter sur les barres différents types de marqueurs, d'étiquettes ou d'autocollants visibles ou invisibles.

« La technologie FeaturePrint d'Alitheon est facile à mettre en œuvre et permet à nos clients d'authentifier nos produits encore plus facilement », a déclaré Robin Kolvenbach, co-PDG chez Argor-Heraeus. « Grâce à cette technologie, il n'est pas nécessaire d'ajouter autre chose à nos barres comme des autocollants ou des marqueurs ».

En plus d'authentifier l'or et les métaux précieux, la solution brevetée d'Alitheon, FeaturePrint, est également utilisée pour l'identification, l'authentification, le suivi et le traçage sur toute gamme d'applications, notamment les produits de luxe, les œuvres d'art et les objets de collection, les cartes informatiques, les pièces automobiles, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, et plus encore. À mesure que les entreprises adopteront des normes croissantes de responsabilité sociale des entreprises (RSE), les solutions qui peuvent garantir la provenance éthique et légale de l'or et des métaux précieux joueront un rôle de plus en plus central.

« Nous félicitons LBMA et ses membres, car, ensemble, nous travaillons à sécuriser les réserves mondiales d'or et de métaux précieux ainsi que les chaînes d'approvisionnement », a déclaré Roei Ganzarski, PDG d'Alitheon. « Les entreprises et les consommateurs sont habitués à avoir des données à leur disposition. Maintenant, ils peuvent être sûrs que la barre d'or ou le produit en or qu'ils achètent est authentique, éthique et légal, grâce à une simple photo prise sur leur téléphone. »

