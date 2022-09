AUTOCRYPT dévoile un système de gestion intégrée pour les SCMS au congrès mondial ITS 2022

LOS ANGELES, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, un fournisseur de solutions de cybersécurité et de mobilité intelligente STI-C, a fait la démonstration de son nouveau système de gestion intégrée (SGI) pour les SCMS lors du congrès mondial ITS 2022 à Los Angeles. AUTOCRYPT est le seul fournisseur de sécurité V2X pour tous les projets STI-C en Corée ; la société est spécialisée dans la sécurisation des systèmes V2X, les systèmes embarqués et de technologie Plug&Charge, ainsi que dans les systèmes d'ICP et les services de certificats d'autorisation.

AUTOCRYPT’s IMS for SCMS dashboard showing an overview of SCMS data in a selected region

Le SGI pour SCMS d'AUTOCRYPT est un outil intégré de gestion des certificats pour les systèmes de gestion des justificatifs d'identité de sécurité (SCMS), un système de contrôle de sécurité basé sur un système d'ICP pour les communications V2X. Le SGI pour SCMS permet aux équipementiers automobiles de superviser et de gérer tous les certificats délivrés et révoqués pour leurs parcs de véhicules en temps réel – dans toutes les régions – sur une interface centralisée.

Le SGI pour SCMS offre non seulement un aperçu détaillé de tous les certificats et ressources connexes, mais il est également doté de fonctions et de services automatisés qui aident à la gestion des certificats, tels que l'inspection et le diagnostic des systèmes, ainsi que des interventions 24/7 pour les problèmes opérationnels et techniques. Conçu sur mesure selon les besoins de l'utilisateur, il est compatible avec le SCMS nord-américain, le CMS pour les STI-C européens (CCMS), et le C-SCMS chinois.

« Chez AUTOCRYPT, nous sommes convaincus que le V2X est la meilleure solution pour une mobilité plus sûre et une conduite entièrement autonome. L'un de nos principaux objectifs est de rendre l'écosystème V2X à la fois sûr et pratique pour toutes les parties concernées, a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT. Avec les avantages du SGI pour SCMS, nous sommes impatients de voir plus d'équipementiers et de gestionnaires d'infrastructure améliorer leurs flottes et leurs appareils compatibles V2X. »

Outre le SGI pour SCMS, la solution de sécurité V2X d'AUTOCRYT comprend un module de sécurité pour les UBO/RSU, les ICP V2X pour l'authentification des automobilistes et un service d'AC racine qui autorise les autorités de certification subordonnées.

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité pour V2X et automobiles, vous pouvez contacter : [email protected] .

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est un leader en technologies de sécurité pour l'automobile et la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), pour les systèmes embarqués et la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

