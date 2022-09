ITS World Congress 2022: AUTOCRYPT stellt integriertes Managementsystem für SCMS vor

LOS ANGELES, 29. September 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, ein branchenführender Anbieter von C-ITS-Cybersecurity- und Smart-Mobility-Lösungen, hat auf dem ITS World Congress 2022 in Los Angeles sein neues Integrated Management System (IMS) für SCMS vorgestellt. Als einziger V2X-Sicherheitsanbieter für alle C-ITS-Projekte in Korea ist AUTOCRYPT auf die Sicherung von V2X, fahrzeuginternen Systemen und Plug-and-Charge sowie auf PKI-Systeme und Zertifikatsautorisierungsdienste spezialisiert.

AUTOCRYPT’s IMS for SCMS dashboard showing an overview of SCMS data in a selected region

IMS for SCMS von AUTOCRYPT ist ein integriertes Zertifikatsmanagement-Tool für das Security Credential Management System (SCMS), ein PKI-basiertes Sicherheitsüberprüfungssystem für V2X-Kommunikation. IMS for SCMS ermöglicht es Automobilherstellern, alle ausgestellten und widerrufenen Zertifikate für ihre Fahrzeugflotten in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten – in allen Regionen und auf einer zentralisierten Benutzeroberfläche.

IMS for SCMS bietet nicht nur einen detaillierten Überblick über alle Zertifikate und zugehörigen Ressourcen, sondern ist auch mit automatisierten Funktionen und Diensten ausgestattet, die das Zertifikatsmanagement unterstützen, wie beispielsweise Systeminspektion und -diagnose sowie einen rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Kundendienst bei betrieblichen und technischen Problemen. Es wurde auf der Grundlage der Bedürfnisse des Benutzers entwickelt und ist mit dem nordamerikanischen SCMS, dem europäischen C-ITS CMS (CCMS) und dem chinesischen C-SCMS kompatibel.

„Wir von AUTOCRYPT sind der Meinung, dass V2X die ultimative Lösung für einen sichereren Verkehr und vollständig autonomes Fahren ist. Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, das V2X-Ökosystem für alle Beteiligten sowohl sicher als auch bequem zu machen", erläuterte Daniel ES Kim, CEO von AUTOCRYPT. „Mit den Vorteilen von IMS for SCMS freuen wir uns darauf, dass mehr Erstausstatter und Infrastrukturbetreiber ihre V2X-fähigen Flotten und Geräte hochskalieren."

Neben IMS for SCMS umfasst die V2X-Sicherheitslösung von AUTOCRYT ein Sicherheitsmodul für OBUs/RSUs, V2X-PKI für die Authentifizierung von Verkehrsteilnehmern und einen Root-CA-Dienst, der untergeordnete Zertifizierungsstellen autorisiert.

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobiltechnologie und intelligente Mobilität. Das Unternehmen ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für Kooperative Intelligente Transportsysteme (C-ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor die Fahrzeuge auf die Straße kommen.

