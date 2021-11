AUTOCRYPT eröffnet neuen Unternehmensstandort in Whitby, Ontario, und leitet Serie-B-Finanzierungsrunde ein

WHITBY, Ontario, 29. November 2021 /PRNewswire/ -- Das branchenführende Unternehmen für autonomes Fahren und sichere Mobilität AUTOCRYPT Co., Ltd. hat die offizielle Eröffnungszeremonie seines neuen Firmensitzes in Whitby, Ontario, im Osten des Großraums Toronto, gefeiert.

Die Eröffnung dieses neuen Standorts erfolgt sieben Monate nach der Gründung der nordamerikanischen Tochtergesellschaft Autocrypt North America Ltd. Das Büro dient nun als regionale Drehscheibe für die Geschäftsentwicklung in den Bereichen Car2x, In-Vehicle, Plug&Charge und sicheres Flottenmanagement von AUTOCRYPT. Ontario wurde aufgrund seiner strategischen Bedeutung ausgewählt: In der kanadischen Provinz befinden sich nicht nur 100 % der kanadischen Leichtfahrzeugproduktion, sie liegt auch im „Supercluster" der Großen Seen, der Heimat der nordamerikanischen Automobilindustrie.

„Wir beschleunigen derzeit unsere Gespräche mit OEMs, Tier-1-Lieferanten und Anbietern von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf dem ganzen Kontinent", erklärte Sean HJ Cho, AUTOCRYPT-Präsident für Nordamerika. „Dieses neue Firmenbüro bringt uns näher an die lokalen Unternehmen, so dass wir effizienter arbeiten können. Es werden große Fortschritte erzielt, und wir erwarten schon bald bahnbrechende Ergebnisse."

Daniel ES Kim, CEO und Mitbegründer von AUTOCRYPT, fügte hinzu: „Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Sicherung vernetzter Technologie hat es uns ermöglicht, über 3.000 Meilen an intelligenten Straßen und Autobahnen zu sichern. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise im Bereich der Cyber-Sicherheit zu nutzen, um nicht nur autonomes Fahren, sondern auch intelligente Mobilitätsdienste nach Ontario und in andere Regionen zu bringen."

Nach dem Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Dollar Ende 2020 ist AUTOCRYPT von einem 50-köpfigen Spin-off-Unternehmen auf ein Unternehmen mittlerer Größe mit über 140 Mitarbeitern angewachsen, zu dessen Kunden und Partner einige der zehn größten Erstausrüster und Tier-1-Lieferanten der Welt zählen. Es erweitert nun seine Marktreichweite in Nordamerika und Europa mittels einer Serie-B-Finanzierungsrunde und öffnet seine Türen damit für Investoren aus aller Welt.

Wenn Sie mehr über das Angebot und die Lösungen von AUTOCRYPT erfahren möchten, wenden Sie sich an [email protected] .

