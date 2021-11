AUTOCRYPT ouvre un nouveau siège social à Whitby, en Ontario, au début de la ronde de financement de la série B

WHITBY (Ontario), le 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd. a tenu la cérémonie d'ouverture officielle de son nouveau bureau à Whitby, en Ontario, situé à l'extrémité est de la région du Grand Toronto.

L'ouverture de ce nouvel emplacement a lieu sept mois après la création par AUTOCRYPT de sa filiale nord-américaine, Autocrypt North America Ltd. Le bureau sert maintenant de plaque tournante régionale pour les développements commerciaux V2X, In-Vehicle, Plug&Charge et Secure Fleet Management d'AUTOCRYPT. L'Ontario a été choisi pour son importance stratégique; non seulement la province représente 100 % de la production de véhicules légers du Canada, mais elle fait partie de la « supergrappe » des Grands Lacs, une région qui abrite l'industrie nord-américaine de l'automobile.

« Nous accélérons actuellement nos pourparlers avec les équipementiers, les fournisseurs de niveau 1 et les fournisseurs de recharge de VE partout sur le continent », a déclaré Sean HJ Cho, président d'AUTOCRYPT pour l'Amérique du Nord. « Ce nouveau bureau corporatif nous rapproche des entreprises locales, ce qui nous permet de travailler plus efficacement. Beaucoup de progrès sont réalisés et nous nous attendons à des résultats très bientôt. »

Daniel ES Kim, PDG et cofondateur d'AUTOCRYPT, a ajouté : « Nos décennies d'expérience dans la sécurisation des technologies connectées nous ont permis de sécuriser plus de 3000 miles de routes et d'autoroutes intelligentes. Nous avons hâte d'utiliser notre expertise en matière de cybersécurité pour offrir non seulement des services de conduite autonome, mais aussi des services de mobilité intelligente en Ontario et ailleurs. »

Après avoir conclu une ronde de financement de série A de 15 millions de dollars à la fin de 2020, AUTOCRYPT est passé d'une entreprise dérivée de 50 membres à une entreprise de taille moyenne de plus de 140 employés, avec des clients et des partenaires de certains des 10 plus grands équipementiers et fournisseurs de niveau 1 du monde. Elle étend maintenant sa portée commerciale en Amérique du Nord et en Europe grâce à une ronde de financement de série B qui ouvre des portes aux investisseurs mondiaux.

Pour en savoir plus sur les solutions complètes de sécurité des moyens de transport d'AUTOCRYPT, veuillez contacter [email protected].

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et les moyens de transports intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport connectés et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), la sécurité à bord des véhicules et les systèmes de gestion de flotte, AUTOCRYPT garantit une sécurité prioritaire et optimisée avant même que les véhicules ne prennent la route.

SOURCE AUTOCRYPT