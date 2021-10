AUTOCRYPT est nommée « Entreprise de cybersécurité automobile de l'année » pour la deuxième année consécutive dans le cadre des AutoTech Breakthrough Awards 2021

SAN FRANCISCO, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, fournisseur leader de cybersécurité pour les véhicules électriques (VE) et les véhicules autonomes, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée « Entreprise de cybersécurité automobile de l'année » pour la deuxième année consécutive dans le cadre des AutoTech Breakthrough Awards 2021, ce qui en fait la seule société à avoir remporté ce titre à ce jour. Géré par le groupe Tech Breakthrough, AutoTech Breakthrough est un organisme d'intelligence commerciale de premier plan qui reconnaît les meilleures entreprises, technologies et produits sur les marchés internationaux de l'automobile et des technologies de transport aujourd'hui.

AUTOCRYPT est le seul fournisseur de cybersécurité automobile au monde à proposer un ensemble complet de mesures de sécurité pour son ensemble de l'écosystème de moyens de transport. De la sécurisation des systèmes embarqués et des communications V2X à la recharge des VE et à la gestion de flotte, AUTOCRYPT fournit une solution de bout en bout personnalisée pour chaque client qui cherche à intégrer la cybersécurité à la sécurité fonctionnelle, éliminant ainsi la nécessité de devoir rechercher différents fournisseurs. Avec des succursales et des filiales en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, AUTOCRYPT travaille en étroite collaboration avec ses clients en fonction des besoins régionaux.

« Nous sommes ravis d'être reconnus par AutoTech Breakthrough pour ce prix cette année encore. Cette reconnaissance consécutive est une indication forte que nous avons fait les choses correctement, mais elle nous encourage également à continuer à affiner nos produits et nos solutions pour dépasser les attentes des clients », a déclaré Daniel ES Kim, cofondateur et PDG d'AUTOCRYPT. « Avec les professionnels de la R&D les plus compétents de l'industrie possédant des décennies d'expérience dans l'informatique et la cybersécurité des véhicules avant notre lancement, nous comprenons vraiment les défis des équipementiers et des développeurs d'infrastructures et visons à les résoudre à un niveau individuel. »

Cette année, le programme AutoTech Breakthrough Awards a attiré plus de 1 400 nominations provenant de plus de 15 pays différents à travers le monde, avec des catégories telles que la voiture connectée, les véhicules électriques, la technologie des moteurs, la cybersécurité automobile, la technologie des capteurs, la technologie du trafic, et bien d'autres encore.

« Avec le déploiement de la technologie Plug&Charge (PnC) pour les VE, le simple fait de brancher sa voiture à une station de recharge implique l'échange d'informations sur le paiement, le conducteur et le véhicule, ce qui rend la cybersécurité essentielle. Le dévouement d'AUTOCRYPT à la cybersécurité lui a permis non seulement de relever les défis actuels, mais aussi de façonner l'avenir des moyens de transport avec tous les partenaires de l'industrie en franchissant les barrières techniques et réglementaires », a déclaré Bryan Vaughn, directeur général des AutoTech Breakthrough Awards. « Félicitations à AUTOCRYPT, une fois de plus cette année, pour avoir été notre choix pour représenter "l'entreprise de cybersécurité automobile de l'année". »

Ayant ouvert son bureau allemand à Munich au début de l'année, AUTOCRYPT travaille désormais en étroite collaboration avec les équipementiers européens sur des solutions de sécurité embarquées et V2X. Pour en savoir plus sur les solutions complètes de sécurité des moyens de transport d'AUTOCRYPT, veuillez contacter [email protected].

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et les moyens de transports intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport connectés et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), la sécurité à bord des véhicules et les systèmes de gestion de flotte, AUTOCRYPT garantit une sécurité prioritaire et optimisée avant même que les véhicules ne prennent la route.

