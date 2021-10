AUTOCRYPTE voor het tweede jaar op rij 'Automotive cybersecurity company of the year' bij de AutoTech Breakthrough Awards 2021

SAN FRANCISCO, 20 oktober 2021 /PRNewswire/-- AUTOCRYPT, toonaangevend leverancier van cyberbeveiliging voor elektrische en autonome voertuigen, kondigde vandaag aan dat het bedrijf voor het tweede jaar op rij is uitgeroepen tot 'Automotive cybersecurity company of the year' bij de AutoTech Breakthrough Awards van 2021, waardoor het tot op heden het enige bedrijf is dat deze titel heeft gewonnen. De door de Tech Breakthrough-groep beheerde AutoTech Breakthrough is een toonaangevende organisatie voor marktonderzoek die de topbedrijven, -technologieën en -producten in de wereldwijde auto- en transporttechnologiemarkten van vandaag erkent.

AUTOCRYPT is de enige leverancier van cyberbeveiliging ter wereld die een volledig beveiligingspakket biedt voor het gehele mobiliteitsecosysteem. Van het beveiligen van voertuigsystemen en V2X-communicatie tot het opladen van elektrische voertuigen en wagenparkbeheer biedt AUTOCRYPT een op maat gemaakte integrale oplossing voor elke klant die cyberbeveiliging wil integreren met functionele veiligheid, waardoor de complexiteit van het zoeken naar verschillende leveranciers wordt geëlimineerd. AUTOCRYPT, met vestigingen en dochterondernemingen in Azië, Noord-Amerika en Europa, werkt nauw samen met zijn klanten op basis van regionale behoeften.

"We zijn enorm verheugd dat we dit jaar opnieuw worden erkend door AutoTech Breakthrough voor deze prijs. Deze erkenning voor het tweede achtereenvolgende jaar is een sterke indicatie dat we zaken goed hebben gedaan, hoewel het ons ook aanmoedigt om onze producten en oplossingen te blijven verfijnen om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen", aldus Daniel ES Kim, medeoprichter en CEO van AUTOCRYPT. "Met de meest capabele R&D-professionals in de sector met tientallen jaren ervaring in IT en cyberbeveiliging van voertuigen voorafgaand aan onze spin-off, begrijpen we echt de uitdagingen van OEM's en infrastructuurontwikkelaars en streven we ernaar om deze op individueel niveau aan te pakken."

Het AutoTech Breakthrough Awards-programma van dit jaar trok meer dan 1400 nominaties uit meer dan 15 verschillende landen over de hele wereld, met categorieën als verbonden auto, elektrische voertuigen, motortechniek, cyberbeveiliging voor auto's, sensortechnologie, verkeerstechniek en nog veel meer.

"Naarmate Plug&Charge (PnC) wordt uitgerold voor elektrische bedrijfsvoertuigen, betekent het simpelweg aansluiten van de auto op het laadstation de uitwisseling van informatie over de betaling, de chauffeur en het voertuig, waardoor cyberbeveiliging van essentieel belang is. De toewijding van AUTOCRYPT aan cyberbeveiliging heeft het bedrijf in staat gesteld om niet alleen de huidige uitdagingen te overwinnen, maar ook de toekomst van mobiliteit met alle partners in de sector vorm te geven door technische en wettelijke barrières te doorbreken", aldus Bryan Vaughn, Managing Director van AutoTech Breakthrough Awards. "We feliciteren AUTOCRYPT ermee dat ze dit jaar opnieuw door ons zijn uitgeroepen tot 'Automotive cybersecurity company of the year'."

AUTOCRYPT, dat eerder dit jaar in München zijn Duitse kantoor heeft geopend, werkt nu nauw samen met Europese OEM's op het gebied van voertuig- en V2X-beveiligingsoplossingen. Voor meer informatie over de uitgebreide oplossingen van AUTOCRYPT op het gebied van mobiliteitsbeveiliging kunt u contact opnemen met [email protected].

Over AUTOCRYPT

AUTOCRYPT is de toonaangevende speler op het gebied van beveiligingstechnologieën voor auto's en slimme mobiliteit, die de weg effent voor intelligente transportsystemen (ITS) en autonoom rijden door middel van een meerlagige, holistische benadering. Door middel van beveiligingsoplossingen voor V2X, V2G (waaronder PnC-beveiliging), beveiliging in het voertuig en wagenparkbeheersystemen zorgt AUTOCRYPT ervoor dat de beveiliging prioriteit krijgt en wordt geoptimaliseerd voordat voertuigen de weg op gaan.

SOURCE AUTOCRYPT