AUTOCRYPTE staat op de shortlist voor 2021 Informa Tech Automotive Awards als "Automotive Cybersecurity Product van het jaar" voor V2X-beveiligingsoplossing

DETROIT, 7 oktober 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPPT Co., Ltd., een marktleider op het gebied van auto- en mobiliteitscyberbeveiliging, kondigde vandaag aan dat zijn V2X-beveiligingsoplossing (AutoCrypt V2X) op de Informa Tech Automotive Awards 2021 op de shortlist is geplaatst voor de uitverkiezing van "Automotive Cybersecurity Product of the Year". Deze onderscheidingen, voorheen bekend als de TU-Automotive Awards, zijn de meest prestigieuze en geanticipeerde onderscheidingen in de hele auto-industrie, die de beste producten en diensten op het gebied van autotechnologie vieren.

Autocrypt V2X is een complete cyberbeveiligingsoplossing voor V2X (vehicle-to-everything)-communicatie, de basistechnologie voor autonome en intelligente vervoerssystemen (ITS), die de regionale normen van Noord-Amerika, de EU en China en Azië-Pacific ondersteunt. De V2X-beveiligingsoplossing van AUTOCRYPT, die door Markets and Markets wordt erkend als een van de vijf grootste wereldwijde marktleiders op de V2X-veiligheidsmarkt, levert topprestaties en heeft een lage rekenlast, die 2500 controles per core per seconde kan verwerken, tweemaal de industriestandaard.

"Automotive Cybersecurity Product of the Year" is een titel die zal worden gegeven aan een uitstekend product of dienst op het gebied van cyberbeveiligingstechnologie met actieve gebruikers in het jaar 2020. De nominatie van AUTOCRYPT voor de titel weerspiegelt het marktsucces van AutoCrypt V2X, aangetoond door uitstekende productprestaties, ervaren consultaties en diepgaande expertise dankzij het feit dat het de enige V2X beveiligingsleverancier is voor Zuid-Koreaanse C- ITS-projecten.

"We zijn verheugd dat we op de shortlist staan voor deze prestigieuze onderscheiding", aldus Daniel ES Kim, mede-oprichter en CEO van AUTOCRYPT. "Onze toonaangevende verificatie- en belangrijke beheerstechnologieën hebben ons in staat gesteld om de meest robuuste V2X-beveiligingsoplossing op de markt te bouwen. We zien ernaar uit om de weg te banen voor autonoom rijden door OEM's te helpen de beperkingen van sensoren te overwinnen en slimme wegeninfrastructuur aan te bieden aan overheden en stedenbouwkundigen."

De uiteindelijke winnaars van de prijzen worden aangekondigd tijdens de 2021 Automotive Tech Week die van 15 tot en met 19 november 2021 wordt gehouden in Novi, Michigan. AUTOCRYPT zal tentoonstellen op het evenement, waar de CSO van het bedrijf, Jaeson Yoo, om 11:45 op woensdag 17 november (EST) om 11: 45 een presentatie zal geven over het onderwerp "het doorbreken van de barrière: veilig wagenparkbeheer voor inclusief vervoer".

Dit is het derde jaar op rij dat AUTOCRYPTE wordt erkend door het onderscheidingsprogramma. AUTOCRYPPT won eerder de prijs voor "Best Auto Cybersecurity Product/Service" in 2019, en werd daarna in 2020 uitgekozen als finalist voor "Automotive Tech Company of the Year".

Over AUTOCRYPTE

AUTOCRYPT is de toonaangevende speler op het gebied van beveiligingstechnologieën voor auto's en slimme mobiliteit, die de weg effent voor intelligente transportsystemen (ITS) en autonoom rijden door middel van een meerlagige, holistische benadering. Door middel van beveiligingsoplossingen voor V2X, V2G (waaronder PnC-beveiliging), beveiliging in het voertuig en wagenparkbeheersystemen zorgt AUTOCRYPT ervoor dat de beveiliging prioriteit krijgt en wordt geoptimaliseerd voordat voertuigen de weg op gaan.

Kijk voor meer informatie over AUTOCRYPT en zijn beveiligingsoplossingen op www.autocrypt.io of neem contact op met [email protected]

