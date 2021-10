AUTOCRYPT présélectionné aux Informa Tech Automotive Awards 2021 en tant que « Produit de cybersécurité automobile de l'année » pour sa solution de sécurité V2X

DÉTROIT, 7 octobre 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., une société leader du secteur de la cybersécurité automobile et de la mobilité, a annoncé aujourd'hui que sa solution de sécurité V2X, AutoCrypt V2X, a été présélectionnée pour recevoir le titre de « Produit de cybersécurité automobile de l'année » aux Informa Tech Automotive Awards 2021. Anciennement connus sous le nom de TU-Automotive Awards, il s'agit des prix les plus prestigieux et les plus attendus de l'industrie automobile, qui récompensent les meilleurs produits et services en matière de technologie automobile.

AutoCrypt V2X est une solution complète de cybersécurité pour la communication V2X (vehicle-to-everything), la technologie de base de la conduite autonome et des systèmes de transport intelligents (ITS), prenant en charge les normes régionales d'Amérique du Nord, de l'UE, ainsi que de Chine et d'Asie-Pacifique. Reconnue comme l'une des cinq principales solutions leaders du marché de la sécurité V2X au monde par Markets and Markets, la solution de sécurité V2X d'AUTOCRYPT offre des performances élevées et une faible charge de calcul, capable de traiter 2 500 vérifications par cœur et par seconde, soit deux fois plus que la norme de l'industrie.

Le titre « Produit de cybersécurité automobile de l'année » sera décerné à un produit ou service de technologie de cybersécurité exceptionnel dont les utilisateurs ont été actifs au cours de l'année 2020. La nomination d'AUTOCRYPT pour ce titre reflète le succès d'AutoCrypt V2X sur le marché, qui fournit des performances de produit exceptionnelles, des conseils spécialisés et une expertise approfondie en tant que seul fournisseur de sécurité V2X pour les projets C-ITS sud-coréens.

« Nous sommes ravis d'avoir été présélectionnés pour recevoir ce prix prestigieux », a déclaré Daniel ES Kim, cofondateur et PDG d'AUTOCRYPT. « Nos technologies d'authentification et de gestion des clés de pointe nous ont permis de créer la solution de sécurité V2X la plus robuste du marché. Nous sommes impatients d'ouvrir la voie à la conduite autonome en aidant les fabricants d'équipement d'origine à dépasser les limites des capteurs et en fournissant une infrastructure de route intelligente aux gouvernements et aux urbanistes. »

Les gagnants finaux des prix seront annoncés lors de l'Automotive Tech Week 2021 qui se tiendra à Novi, dans le Michigan, du 15 au 19 novembre 2021. AUTOCRYPT tiendra un stand lors de l'événement. Le directeur de la stratégie de la société, Jaeson Yoo, donnera une présentation sur le thème « Briser la barrière : gestion de flotte sécurisée pour un transport inclusif » à 11 h 45 le mercredi 17 novembre (EST).

C'est la troisième année consécutive qu'AUTOCRYPT est reconnu par le programme de récompenses. AUTOCRYPT a déjà remporté le titre de « Meilleur produit/service de cybersécurité automobile » en 2019, puis a été sélectionné comme finaliste pour celui d'« Entreprise de technologie automobile de l'année » en 2020.

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT joue le rôle d'acteur principal des technologies de sécurité automobile et de mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents (STI) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), la sécurité embarquée et les systèmes de gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules ne prennent la route.

