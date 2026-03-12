Autoliv et Yamaha Motor présentent un airbag pour scooter urbain

STOCKHOLM, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Autoliv, Inc. (NYSE : ALV) (SSE : ALIVsdb), leader mondial des systèmes de sécurité automobile, et Yamaha Motor Co. ont co-développé un système d'airbag innovant pour le nouveau scooter urbain Tricity 300. Il s'agit d'une avancée majeure visant à rendre les solutions de sécurité avancées accessibles à un plus large éventail d'utilisateurs, au-delà de leur disponibilité historique sur les motos haut de gamme. Cette collaboration reflète l'expansion continue d'Autoliv au-delà de son cœur d'activité et soutient la direction stratégique à long terme de l'entreprise.

Yamaha Tricity 300 commuter scooter

La nature imprévisible des accidents de moto souligne la nécessité d'une approche holistique de la sécurité. Ce nouveau système d'airbag est conçu pour protéger le conducteur en cas de collision frontale.

« Cette collaboration représente un développement clé au delà de notre cœur de métier. Elle contribue à notre croissance future et constitue une étape importante dans la réalisation de notre agenda stratégique à long terme. Elle marque également une avancée significative dans la protection des motards, qui bénéficient traditionnellement de beaucoup moins de protection que les occupants de véhicules légers », a déclaré Mikael Bratt, Président directeur général d'Autoliv.

En tant que leader de la sécurité automobile, Autoliv s'engage à faire progresser des solutions innovantes visant à protéger tous les usagers de la route. Ce nouveau système d'airbag pour moto représente une avancée majeure vers cet objectif.

L'airbag est intégré de manière ergonomique dans le carénage du véhicule et est conçu pour absorber l'énergie cinétique du conducteur en cas de collision frontale, tout en préservant l'équilibre et l'espace de rangement du scooter. Pour garantir des niveaux élevés de performance et de fiabilité, le produit a été validé conformément aux normes de développement applicables, incluant des simulations avancées et des tests de collision à grande échelle.

Le modèle Tricity 300 devrait être disponible sur le marché au cours du premier semestre 2026, équipé d'un module airbag fourni par Autoliv. Pour explorer les spécifications techniques de cette innovation en matière de sécurité, veuillez consulter le site web d'Autoliv : www.autoliv.com.

