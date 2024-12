Automa erweitert seine Aktivitäten auf dem europäischen Energiemarkt

Das brasilianische Unternehmen eröffnet ein Büro in Portugal und liefert bis 2024 Lösungen für fünf Solaranlagen in Frankreich und Polen

PORTO, Portugal, 9. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Automa, ein Technologie- und Softwareunternehmen, das sich auf den Betrieb und die Effizienzsteigerung des Elektrizitätssektors konzentriert, hat soeben seine Expansion in den europäischen Markt angekündigt. Im November dieses Jahres eröffnet das Unternehmen einen neuen Standort in Portugal, der Erzeuger und Händler von erneuerbaren Energien in ganz Europa bedienen wird. Fünf neue Photovoltaikanlagen mit Automa-Lösungen werden voraussichtlich 2024 in Betrieb genommen, vier davon in Frankreich und eine in Polen.

Die Expansion in den europäischen Markt ist das Ergebnis eines bedeutenden Wachstums in Brasilien, wo wir die größten Energieunternehmen des Landes bedienen. In den letzten drei Jahren ist das Unternehmen um mehr als 40 % pro Jahr gewachsen, wobei alle operativen Bereiche berücksichtigt wurden: Wasser, Wind, Sonne, Energiespeicherung und Umspannwerke. „Unser Ziel ist es, dass der internationale Umsatz innerhalb von vier Jahren den heutigen Umsatz in Brasilien übersteigt", erklärt Marcelo Ferreira, CEO und Gründer von Automa. In Brasilien ist Automa für die Verwaltung eines Viertels der gesamten erneuerbaren Energieerzeugung des Landes (40 GW) verantwortlich.

Das operative Team von Automa arbeitet jetzt in der Stadt Porto, Portugal. Im Jahr 2025 wird eine neue Geschäftsstelle in Madrid, Spanien, ihre Arbeit aufnehmen, die von Giorgio Inforzato geleitet wird, einem Fachmann mit 15 Jahren Erfahrung auf dem europäischen Markt für erneuerbare Energien.

Die Tätigkeit von Automa in Europa fällt mit der Auslieferung der ersten Projekte des Unternehmens in dieser Region zusammen. Erwartet werden Lösungen für die Überwachung und den Betrieb von Solaranlagen in Frankreich und Polen, die sich alle im Besitz von EDP Renewables befinden.

„Das Durchlaufen des Screenings europäischer Unternehmen im Zulassungsverfahren für unsere Lösungen ist sehr repräsentativ für Automa. Es ist eine Bestätigung unserer Bemühungen, erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die von den größten und anspruchsvollsten Unternehmen für erneuerbare Energien in der Welt anerkannt werden", erklärt Marcelo Ferreira.

In den 18 Jahren seines Bestehens hat sich Automa zu einem führenden Anbieter von Technologien für den Automatisierungssektor entwickelt und bietet Lösungen wie SCADA, Automatic Maneuver Control, Power Limitation Optimizer, Turnkey Automation, Power Plant Controller und SunOp. Mit diesen Technologien haben die Kunden eine Steigerung der Energieerzeugung um bis zu 5 % erzielt. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Projekte, 50 Betriebszentralen und mehr als 200 Umspannwerke mit der vom Unternehmen entwickelten Technologie geliefert.

Kontakt: [email protected]