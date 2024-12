Automa étend ses activités sur le marché européen de l'énergie

L'entreprise brésilienne ouvre un bureau au Portugal et fournit des solutions pour cinq centrales solaires en France et en Pologne en 2024.

PORTO, Portugal, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Automa, une société de technologie et de logiciels axée sur l'exploitation et les gains d'efficacité du secteur de l'électricité, vient d'annoncer son expansion sur le marché européen. En novembre prochain, l'entreprise ouvrira une nouvelle base au Portugal, qui desservira les producteurs et les distributeurs d'énergie renouvelable dans toute l'Europe. Cinq nouvelles centrales photovoltaïques équipées de solutions Automa devraient entrer en service en 2024, dont quatre en France et une en Pologne.

L'expansion sur le marché européen est le résultat d'une croissance significative au Brésil, au service des plus grandes entreprises énergétiques du pays. Au cours des trois dernières années, l'entreprise a connu une croissance de plus de 40 % par an, si l'on considère l'ensemble de ses fronts opérationnels : l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, le stockage de l'énergie et les sous-stations. « Notre objectif est que les recettes internationales dépassent les recettes actuelles du Brésil d'ici quatre ans », explique Marcelo Ferreira, PDG et fondateur d'Automa. Au Brésil, Automa est responsable de la gestion d'un quart de la production d'énergie renouvelable du pays (40 GW).

L'équipe opérationnelle d'Automa travaille désormais dans la ville de Porto, au Portugal. En 2025, un nouveau bureau commercial commencera à fonctionner à Madrid, en Espagne, sous la direction de Giorgio Inforzato, un professionnel qui possède une vaste expérience de 15 ans sur le marché européen des énergies renouvelables.

L'implantation d'Automa en Europe coïncide avec la livraison des premiers projets de l'entreprise dans la région. Des solutions devraient être fournies pour la surveillance et l'exploitation de centrales solaires en France et en Pologne, toutes détenues par EDP Renewables.

« Le fait d'être soumis à l'examen de sociétés européennes dans le cadre du processus d'approbation de nos solutions est très représentatif d'Automa. C'est une validation de nos efforts pour développer des produits et des services de premier ordre, qui sont approuvés par les entreprises d'énergie renouvelable les plus importantes et les plus exigeantes du monde », explique Marcelo Ferreira.

En 18 ans d'activité, Automa est devenue un leader dans les technologies du secteur de l'automatisation, offrant des solutions telles que SCADA, Automatic Maneuver Control, Power Limitation Optimizer, Turnkey Automation, Power Plant Controller, et SunOp. Grâce à ces technologies, ses clients ont obtenu une augmentation de la production d'énergie pouvant aller jusqu'à 5 %. Au total, plus de 1 000 projets, 50 centres d'exploitation et plus de 200 sous-stations dotées de la technologie développée par l'entreprise ont été livrés.

