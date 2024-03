-Automation Anywhere anuncia un cuarto trimestre récord liderado por la solidez de los acuerdos impulsados por la IA generativa, los clientes de grandes empresas y la sólida retención de clientes

Rentabilidad continua, crecimiento trimestral y fuerte impulso de cara al próximo año fiscal

SAN JOSE, Calif., 12 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , el líder en automatización inteligente que pone la IA a trabajar en todas las organizaciones, anunció hoy que obtuvo un rendimiento récord en el cuarto trimestre, impulsado por sus soluciones de automatización generativa impulsadas por IA, grandes acuerdos con clientes empresariales y sólidas ventas en todo el mundo. Con su sólido desempeño y mayor impulso a nivel mundial, la compañía informó que los resultados del cuarto trimestre excedieron sus pronósticos y objetivos, en particular un crecimiento del 50 por ciento con respecto al tercer trimestre y un aumento del 14 por ciento en grandes acuerdos año tras año.

"Nuestros resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2024 ilustran nuestra capacidad continua para ofrecer valor a nuestros clientes", dijo Mihir Shukla, consejero delegado y cofundador de Automation Anywhere. "Este fue un año fundamental para la empresa, ya que generó y mantuvo un crecimiento sólido y logró rentabilidad antes de lo previsto. Estamos viendo que cada vez más clientes experimentan los beneficios tangibles de implementar soluciones de IA y automatización inteligente a escala para ayudar a transformar su negocio de forma segura. Tenemos una cartera de proyectos muy sólida y vientos de cola de cara a nuestro año fiscal 2025".

La alta tasa de retención de clientes de la empresa es una fuerte señal de que los clientes están comprometidos y alineados con la estrategia y la visión de Automation Anywhere. En relación con esto, el programa comunitario Automation Anywhere Pathfinder logró una tasa de crecimiento del 20 por ciento durante el año pasado, y los cursos en línea completados de todos los tiempos de Automation Anywhere University alcanzaron la asombrosa cifra de 3 millones.

"Nuestro enfoque en la industria y en soluciones verticales específicas para ayudar a los clientes a acelerar resultados espectaculares de la automatización de procesos es el punto focal de nuestra estrategia de cara a nuestro nuevo año fiscal", continuó Shukla. "Los comentarios que hemos recibido de nuestros clientes reafirman el valor que se puede lograr con GenAI y la automatización. Nuestros clientes están respondiendo a la enorme oportunidad que puede proporcionar la automatización impulsada por GenAI y nos están presionando para ayudarlos a optimizar lo tangible y medible y resultados transformadores posibles".

"Hemos implementado la plataforma de automatización inteligente de Automation Anywhere dentro de varias aplicaciones de Osaic y flujos de trabajo de procesos y hemos experimentado impresionantes mejoras en la experiencia del cliente y eficiencias internas", afirmó Tim Hodge, vicepresidente ejecutivo de comercio y operaciones de Osaic. "Estamos encantados de aprovechar el poder de la automatización inteligente en nuestro negocio".

"Hemos implementado las capacidades de la plataforma de automatización inteligente de Automation Anywhere y estamos muy impresionados con los primeros resultados y entusiasmados con las oportunidades que están creando para nuestro negocio", afirmó Mark Conte, director de contabilidad y contralor de JCPenney. "Esperamos que Automation Success Platform ayude a optimizar los procesos que requieren mucha mano de obra y que ofrezca importantes ahorros de costes y materiales en múltiples áreas de nuestra organización".

Aspectos destacados clave del negocio

Las ofertas de más de 100.000 dólares en valor anualizado contribuyeron con más del 75 por ciento de las reservas en el trimestre.

El sólido rendimiento en el segmento Enterprise estuvo liderado por fuertes reservas a nivel mundial.

Los clientes completaron más de 100.000 ejecuciones de automatización de procesos impulsadas con GenAI, destacando una rápida aceleración en el cuarto trimestre.

El noventa y cinco por ciento de los clientes ahora utilizan exclusivamente la última plataforma de automatización inteligente impulsada por GenAI, lo que acelera el valor de las soluciones de automatización inteligente.

Las asociaciones de canales de Hyperscaler superaron los objetivos de reservas del cuarto trimestre, destacados por Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.

La gran base de clientes, la alta retención de clientes y la diferenciación ganadora de productos continúan generando un mayor flujo de caja y un balance general fortalecido.

Aspectos destacados del anuncio del cuarto trimestre

Automation Anywhere anunció la disponibilidad del primer modelo de automatización de IA generativa y especializado de la industria para mejorar drásticamente el desarrollo de la automatización de procesos. Desarrollados sobre los principales modelos de lenguajes grandes y capacitados con metadatos anónimos de más de 150 millones de procesos de automatización en miles de aplicaciones empresariales líderes, estos modelos proporcionan enormes ganancias de productividad y un retorno de la inversión nueve veces mayor. La empresa está preparada para transformar el mercado de la automatización ayudando a las empresas a crear rápidamente automatizaciones de procesos comerciales optimizadas y ahorrar millones de dólares.

y especializado de la industria para mejorar drásticamente el desarrollo de la automatización de procesos. Desarrollados sobre los principales modelos de lenguajes grandes y capacitados con metadatos anónimos de más de 150 millones de procesos de automatización en miles de aplicaciones empresariales líderes, estos modelos proporcionan enormes ganancias de productividad y un retorno de la inversión nueve veces mayor. La empresa está preparada para transformar el mercado de la automatización ayudando a las empresas a crear rápidamente automatizaciones de procesos comerciales optimizadas y ahorrar millones de dólares. La compañía anunció un conjunto de nuevos servicios de evaluación comparativa y una nueva iniciativa de base de datos de evaluación comparativa de clientes para ayudar a las empresas a evaluar y maximizar el valor comercial de las implementaciones de automatización de procesos. Estas mejores prácticas ayudan a guiar a las empresas hacia las prioridades de automatización de mayor valor más rápido de lo que podrían haber determinado por sí mismas.

y una nueva iniciativa de base de datos de evaluación comparativa de clientes para ayudar a las empresas a evaluar y maximizar el valor comercial de las implementaciones de automatización de procesos. Estas mejores prácticas ayudan a guiar a las empresas hacia las prioridades de automatización de mayor valor más rápido de lo que podrían haber determinado por sí mismas. Además, la nueva solución Automation Co-Pilot for Automators se amplió para incluir un conjunto de capacidades de automatización generativas bajo demanda impulsadas por IA que ayudan a crear automatizaciones de nivel empresarial de manera mucho más rápida y eficiente, con la capacidad de crear automatizaciones de procesos comerciales optimizadas para aumentar la productividad y ahorrar costes importantes.

Automation Anywhere también firmó un Acuerdo de Colaboración Estratégica ( SCA) de varios años con Amazon Web Services (AWS), que mejora la experiencia líder en la industria de Automation Anywhere en IA generativa y automatización inteligente para impulsar la productividad empresarial e impulsar el crecimiento empresarial, además de ofrecer a los clientes de Automation Anywhere mayor elección, flexibilidad y fiabilidad para sus implementaciones de IA generativa.

El cuarto trimestre de Automation Anywhere y el año fiscal 2024 finalizaron el 31 de enero de 2024. Como empresa privada, Automation Anywhere no divulga información financiera detallada.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en soluciones de automatización inteligente que ponen la IA a trabajar en todos los aspectos de una organización. La plataforma Automation Success Platform de la compañía está impulsada con IA especializada, IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que prioriza la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere permite a las organizaciones de todo el mundo generar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización inteligente. Aprende más en www.automationanywhere.com .

Automation Anywhere es una marca registrada/marca de servicio de Automation Anywhere, Inc. en Estados Unidos y otros países.