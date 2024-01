Automation Anywhere lance de nouveaux services d'analyse comparative pour aider les entreprises à maximiser la valeur commerciale de l'automatisation des processus basée sur l'IA

Les nouveaux services aident à identifier les opportunités et à prioriser les investissements dans l'automatisation intelligente

SAN JOSE, Californie, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, un leader de l'automatisation des processus d'entreprise qui exploite l'IA, a annoncé une série de nouveaux services d'analyse comparative et une nouvelle initiative de base de données d'analyse comparative des clients afin d'aider les entreprises à évaluer et à maximiser la valeur commerciale des déploiements d'automatisation des processus. Ces offres permettront aux entreprises de voir à quoi ressemble l'automatisation « de pointe » dans leur secteur, et les guideront vers les priorités d'automatisation à plus forte valeur ajoutée plus rapidement qu'elles n'auraient pu les déterminer par elles-mêmes.

Souvent, les clients ignorent comment prioriser les investissements dans la technologie d'automatisation et ne comprennent pas clairement les retours sur investissement considérables qu'ils peuvent obtenir en peu de temps. Automation Anywhere se trouve dans une position unique, qui lui permet d'offrir de nouveaux services d'analyse comparative basés sur les vingt ans d'expertise de l'entreprise en partenariat avec des milliers de clients dans le monde entier, afin de déployer des solutions d'automatisation des processus dans des centaines de fonctions et des dizaines de secteurs d'activité.

« La technologie seule ne suffit pas », a déclaré Ankur Kothari, cofondateur et directeur de l'exploitation d'Automation Anywhere. « Les clients ont besoin de partenaires stratégiques qui peuvent les aider à mieux comprendre comment le travail est effectué au sein de leur entreprise et les moyens de transformer fondamentalement leurs processus et leur activité. Les entreprises ne réalisent pas à quelle vitesse elles peuvent réaliser des gains significatifs en termes de revenus, de trésorerie et de productivité. »

Les nouveaux services incluent :

L'évaluation de la valeur du rendement de l'automatisation : une analyse sectorielle des tendances et des cas d'utilisation de l'automatisation et une analyse personnalisée gratuite comprenant une analyse comparative du potentiel de valeur.

avec identification des principaux écarts de performance et des priorités en matière d'automatisation. Une feuille de route pour la transformation des processus : une étude consultative approfondie des processus d'entreprise et des recommandations détaillées pour optimiser le parcours d'automatisation.

Pour soutenir ces nouvelles offres de services, l'entreprise a annoncé le développement d'une nouvelle base de données propriétaire d'analyse comparative des clients, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et sur des millions d'opérations d'automatisation anonymes exécutées par la clientèle de l'entreprise. Les clients d'Automation Anywhere du monde entier exécutent plus de 150 millions d'opérations d'automatisation par an. La base de données contient des données clés et des points de référence pour aider les clients à comparer les performances de leurs processus d'entreprise actuels aux cas d'utilisation réussis de l'industrie de l'automatisation intelligente.

« Les informations glanées à partir des cycles d'automatisation réels révèlent des opportunités de transformation significatives », a ajouté M. Kothari. « Nous avons appris, par exemple, que le temps de réponse moyen à un e-mail sur l'état d'une commande est réduit à moins d'une minute dans un processus automatisé bien orchestré, ce qui contraste fortement avec la norme industrielle de 45 minutes lors d'un processus manuel. Ces données permettent aux entreprises d'identifier les domaines les plus prometteurs en termes d'impact commercial, afin d'économiser des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, tout en renforçant leur avantage concurrentiel. »

« En utilisant les informations de référence comme base de comparaison, nous disposons d'une stratégie fondée sur des données qui nous permet de passer d'automatisations à faible impact à un programme de transformation des processus plus complet qui produit des résultats significatifs », a indiqué Chris Stevenson, directeur de l'automatisation et de l'analyse avancée chez Huntsman Corporation.

« Armés des enseignements tirés de l'analyse comparative, nous nous concentrons sur les points critiques de notre entreprise, passant d'une automatisation fragmentaire à une révolution holistique de la chaîne de valeur », a expliqué Bonnie Dallum, responsable de la plateforme d'automatisation intelligente et du centre d'excellence de l'automatisation chez Cargill.

« L'intérêt et l'investissement d'Automation Anywhere dans ces nouveaux services d'analyse comparative complètent parfaitement notre volonté constante de maximiser les résultats commerciaux de nos clients », a souligné Prasanna Ramaswamy, PDG et cofondateur de Recode Solutions.

« Alors que les organisations deviennent plus matures dans leur capacité à automatiser leurs processus d'affaires, elles reconnaissent que l'automatisation des tâches n'est qu'une partie du puzzle de la transformation des processus », a commenté Maureen Fleming, vice-présidente chargée des programmes, service consultatif et de recherche sur le marché mondial de l'automatisation intelligente des processus chez IDC. « L'automatisation des processus implique un portefeuille de plus en plus sophistiqué de technologies d'IA générative et d'automatisation. Avec cette sophistication croissante, les investissements dans l'automatisation doivent être fondés sur une analyse de rentabilité basée sur des améliorations tangibles des points de référence. »

Valeur immédiate et amélioration des performances opérationnelles

Dans tous les secteurs et toutes les fonctions, l'automatisation intelligente alimentée par l'IA générative transforme les processus opérationnels, favorise une plus grande innovation et crée un avantage concurrentiel durable.

Par exemple, les institutions financières et les banques qui gèrent des milliards d'actifs mènent la charge contre les activités de blanchiment d'argent et la fraude, afin d'éviter des millions de pertes et d'amendes réglementaires en déployant des contre-mesures automatisées et intelligentes pouvant rapidement suivre, détecter, surveiller et combattre les activités frauduleuses.

Dans le secteur des soins de santé, Automation Anywhere aide les organisations à développer et à déployer rapidement des automatismes pour résoudre des cas d'utilisation complexes allant de la synthèse des données à l'amélioration de l'expérience des patients et des praticiens, en passant par l'aide à la décision. Ces automatismes complexes peuvent être utilisés pour réduire la charge de travail administratif des médecins, contribuer à l'identification d'informations cliniques et aider les patients à suivre des traitements personnalisés.

