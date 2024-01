Automation Anywhere führt neue Benchmarking-Services ein, um Unternehmen bei der Maximierung des geschäftlichen Mehrwerts von KI-gestützter Prozessautomatisierung zu unterstützen

Neue Services helfen bei der Identifizierung von Geschäftsmöglichkeiten und der Priorisierung von Investitionen in intelligente Automatisierung

SAN JOSE, Kalifornien, 12. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, ein Marktführer auf dem Gebiet der Automatisierung von Unternehmensprozessen mit Hilfe von KI, kündigte eine Reihe neuer Benchmarking-Services und eine neue Benchmarking-Datenbank für Kunden an, um Unternehmen bei der Bewertung und Maximierung des geschäftlichen Mehrwerts von Lösungen zur Prozessautomatisierung zu unterstützen. Diese Angebote werden Unternehmen bei der Beurteilung unterstützen, wie die „Best-of-Breed"-Automatisierung in ihrer Branche aussieht und ihnen schneller den Weg zu den wertvollsten Automatisierungsprioritäten weisen, als sie ihn selbst hätten gehen können.

Oft fehlt den Kunden ein klares Verständnis dafür, wie sie Investitionen in Automatisierungstechnologien priorisieren sollen, und sie haben keine klare Vorstellung von den enormen Gewinnen, die sie in kurzer Zeit erzielen können. Die Erfahrung, die Automation Anywhere seit zwanzig Jahren in der Zusammenarbeit mit Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt bei der Implementierung von Lösungen für die Prozessautomatisierung in Hunderten von Funktionen und Dutzenden von Branchen gesammelt hat, versetzt das Unternehmen in eine einzigartige Position, neue Benchmarking-Services anzubieten.

„Technologie allein reicht nicht aus", so Ankur Kothari, Mitbegründer und operativer Leiter von Automation Anywhere. „Kunden brauchen strategische Partner, die ihnen zu einem besseren Verständnis der Arbeitsabläufe in ihrem Unternehmen verhelfen und ihnen Wege aufzeigen können, wie sich ihre Prozesse und ihr Geschäft grundlegend transformieren lassen. Unternehmen sind sich oft gar nicht bewusst, wie schnell ihre Umsätze, ihr Cashflow und ihre Produktivität erheblich gesteigert werden könnten."

Die neuen Services umfassen:

Bewertung des Ertragswerts der Automatisierung: Eine branchenspezifische Erörterung von Automatisierungstrends und Anwendungsfällen sowie eine kostenlose, individuelle Analyse, die eine Benchmark-gestützte Analyse des Wertpotenzials umfasst.

Eine branchenspezifische Erörterung von Automatisierungstrends und Anwendungsfällen sowie eine kostenlose, individuelle Analyse, die eine Benchmark-gestützte Analyse des Wertpotenzials umfasst. Benchmarking-Diagnose für Prozesse: Identifizierung der wichtigsten Defizite hinsichtlich der Leistung und der damit verbundenen Automatisierungsprioritäten.

Roadmap zur Prozess-Transformation: Eine umfassende beratende Studie der Geschäftsprozesse und detaillierte Empfehlungen zur Optimierung der Schritte im Bereich der Automatisierung.

Als Unterstützung für diese neuen Serviceangebote kündigte das Unternehmen die Entwicklung einer neuen proprietären Kunden-Benchmarking-Datenbank an, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Millionen von anonymisierten, von den Kunden des Unternehmens ausgeführten Automatisierungsläufen erstellt wurde. Die Kunden von Automation Anywhere in aller Welt führen jährlich mehr als 150 Millionen Automatisierungsläufe durch. Die Datenbank beinhaltet Schlüsseldaten und Benchmarks, um Kunden beim Vergleich ihrer aktuellen Geschäftsprozessleistung mit erfolgreichen Anwendungsfällen der intelligenten Automatisierung zu unterstützen.

„Die aus der Praxis gewonnenen Erkenntnisse über die Automatisierung offenbaren große Transformationsmöglichkeiten", fügte Kothari hinzu. „Wir haben beispielsweise gelernt, dass die durchschnittliche Reaktionszeit auf eine Auftragsstatus-E-Mail in einem gut organisierten und automatisierten Prozess unter einer Minute liegt, ganz im Gegensatz zum Branchenstandard von 45 Minuten bei einem manuellen Prozess. Diese Daten ermöglichen es Unternehmen, die vielversprechendsten Bereiche für wirtschaftliche Auswirkungen zu identifizieren, um potenziell Dutzende bis Hunderte Millionen Dollar einzusparen und gleichzeitig ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen."

„Durch die Nutzung von Benchmark-Informationen als Vergleichsbasis können wir eine datengestützte Strategie entwickeln, mit der wir von Automatisierungen mit geringen Auswirkungen bis hin zu einem umfassenderen Prozessumwandlungsprogramm mit signifikanten Resultaten vorstoßen können", sagte Chris Stevenson, Direktor, Automatisierung und erweiterte Analytik bei der Huntsman Corporation.

„Unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Benchmarking konzentrieren wir uns auf die Problembereiche im Unternehmen und gehen von einer punktuellen Automatisierung zu einer ganzheitlichen Revolution der Wertschöpfungskette über", sagte Bonnie Dallum, Leiterin der Intelligent Automation Platform und des Automation Center of Excellence bei Cargill.

„Automation Anywhere konzentriert sich auf diese neuen Benchmarking-Services und investiert in diese Dienste, was eine perfekte Ergänzung zu unserer kontinuierlichen Fokussierung auf maximale Geschäftsergebnisse für unsere Kunden darstellt", sagte Prasanna Ramaswamy, Geschäftsführer und Mitbegründer von Recode Solutions.

„Mit zunehmender Reife der Unternehmen in Bezug auf die Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse wird ihnen bewusst, dass die Aufgabenautomatisierung nur ein Teil des Puzzles der Prozessumgestaltung ist", so Maureen Fleming, Programm-Vizepräsidenten, weltweite intelligente Marktforschung für Prozessautomatisierung und Beratungsdienste bei IDC. „Die Prozessautomatisierung umfasst ein immer komplexeres Portfolio von GenAI- und Automatisierungstechnologien. In Anbetracht dieser zunehmenden Komplexität müssen sich Investitionen in die Automatisierung auf einen auf greifbaren Benchmark-Verbesserungen basierenden Business Case stützen."

Unmittelbarer Mehrwert und verbesserte betriebliche Leistung

Intelligente Automatisierung auf Basis generativer KI verändert Geschäftsprozesse über alle Branchen und Funktionen hinweg, treibt Innovationen voran und verschafft einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Beispielsweise bekämpfen Finanzinstitute und Banken, die Vermögenswerte in Milliardenhöhe verwalten, Geldwäscheaktivitäten und Betrug durch den Einsatz automatisierter und intelligenter Gegenmaßnahmen, mit denen sich betrügerische Aktivitäten schnell aufspüren, aufdecken, überwachen und bekämpfen lassen, um Millionenverluste und behördliche Bußgelder zu vermeiden.

Im Gesundheitswesen unterstützt Automation Anywhere Unternehmen bei der schnellen Entwicklung und Bereitstellung von Automatisierungen zur Lösung komplizierter Anwendungsfälle, die von der Datenzusammenführung über die Verbesserung der Erfahrungen von Patienten und Ärzten bis hin zur Entscheidungsunterstützung reichen. Durch den Einsatz dieser komplexen Automatisierungen kann der Verwaltungsaufwand der Ärzte verringert werden, sie können bei der Identifizierung von klinischen Befunden helfen und die Patienten dabei unterstützen, individuelle Behandlungspläne zu befolgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Automation Anywhere oder an seine weltweiten Partner.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist der führende Anbieter von Automatisierungslösungen für Unternehmensprozesse, die KI in allen Bereichen einer Organisation zum Einsatz bringen. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von seiner Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit zu befeuern, indem menschliches Potenzial durch intelligente Automatisierung freigesetzt wird. Erfahren Sie mehr unter http://www.automationanywhere.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/541440/Automation_Anywhere_Logo.jpg