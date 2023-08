Automation Anywhere nommée Leader du Quadrant™ magique de Gartner® pour l'automatisation en 2023

Automation Anywhere reconnue pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution

SAN JOSE, Calif., 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , leader des solutions d'automatisation basées sur l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui que Gartner l'a nommée Leader pour la cinquième année consécutive du Quadrant magique de juillet 2023 pour l'automatisation. Automation Anywhere a été reconnue comme leader pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.

Automation Anywhere a déjà été nommée Leader dans les Quadrants magiques de Gartner de 2019 à 2022 pour l'automatisation de ses processus robotiques. Dans le cadre de sa volonté d'innover rapidement, la société a récemment lancé sa première série d'innovations qui intègrent l'IA générative dans sa plateforme Automation Success. Ces solutions mettent l'IA générative en action de manière sûre et sécurisée dans les applications d'entreprise, les documents, les équipes commerciales et les développeurs afin de stimuler la productivité dans l'ensemble de l'organisation.

« L'IA est au cœur de l'ADN d'Automation Anywhere, et nous avançons rapidement pour fournir des solutions d'automatisation intelligentes qui aident les entreprises à combler les écarts de productivité importants auxquels elles sont confrontées, a déclaré Adi Kuruganti, chef de produit chez Automation Anywhere. Nous aidons nos clients à intégrer les capacités d'IA générative dans leurs efforts d'automatisation au sein de leurs organisations. Nous continuerons de proposer des solutions d'automatisation intelligentes qui permettent aux entreprises d'augmenter considérablement leur productivité, d'améliorer leur service à la clientèle et d'accélérer leur croissance. »

Une copie gratuite du rapport de recherche de Gartner, Inc. de juillet 2023 « Magic Quadrant for Robotic Process Automation » est disponible ici .

L'obtention d'un Quadrant magique de Gartner est l'aboutissement de recherches sur des marchés spécifiques, qui donne une vue d'ensemble des positions relatives des concurrents du marché. Un Quadrant magique fournit un positionnement graphique concurrentiel de quatre types de fournisseurs de technologie, dans des marchés où la croissance est forte et où la différenciation entre les fournisseurs est claire : les leaders mettent correctement en œuvre leur vision actuelle et se positionnent favorablement pour l'avenir ; les visionnaires comprennent vers où le marché se dirige ou ont une vision de l'évolution des règles du marché, mais ils ne les exécutent pas encore bien ; les acteurs de niche se concentrent avec succès sur un petit segment, ou n'ont pas d'objectifs suffisamment précis et n'innovent pas assez ou ne dépassent pas les autres ; les challengers accomplissent un bon travail aujourd'hui ou peuvent dominer un grand segment, mais ne semblent pas comprendre l'orientation du marché.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et MAGIC QUADRANT et PEER INSIGHTS sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est le leader des solutions d'automatisation intelligentes qui mettent l'IA au service de tous les aspects d'une organisation. La plateforme Automation Success de l'entreprise est dotée d'une IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision d'alimenter l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation intelligente. Pour en savoir plus, consultez http://www.automationanywhere.com/ .

