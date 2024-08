AUTOMOBILI PININFARINA B95 GOTHAM FEIERT WELTPREMIERE AUF DER MONTEREY CAR WEEK

Der offene, zweisitzige Barchetta ist eines von zwei Fahrzeugen auf dem Stand des italienischen Luxusautomobilherstellers bei The Quail, A Motorsports Gathering in Kalifornien am Freitag, den 16. August. Der B95 Gotham ist eine einzigartige Einzelanfertigung, inspiriert vom luxuriösen Lebensstil des Milliardärs Bruce Wayne, der Zivil-Persona des DC-Comic-Superhelden Batman.

Die physische Weltpremiere folgt auf das virtuelle Debüt des Fahrzeugs am 30. April dieses Jahres, als im Rahmen der Ankündigung der Partnerschaft die Markteinführung von vier maßgefertigten Einzelstücken bekannt gegeben wurde. Bei den vier Modellen handelt es sich um den B95 Gotham – auf The Quail zu sehen – sowie um den Battista Gotham, den B95 Dark Knight und den Battista Dark Knight. Von jedem Fahrzeug wird nur ein Exemplar hergestellt, was dem Kunden absolute Exklusivität und Sammlerwert garantiert. Während der B95 Gotham, der in Monterey gezeigt wird, ein Showcar ist, wird das erste der vier Kundenfahrzeuge derzeit in der Werkstatt des Unternehmens im italienischen Cambiano gebaut.

Die Fahrzeugreihe wird unter der neuen, von Bruce Wayne inspirierten Luxusmarke von WBDGCP herausgegeben. Die beiden Typenspezifikationen, Gotham und Dark Knight, stehen für die beiden unterschiedlichen und komplexen Seiten des Charakters von Bruce Wayne. Sie charakterisieren seine öffentliche Rolle als smarter, technikorientierter Innovator und Unternehmer und sein Privatleben als mysteriöser, maskierter Rächer von Gotham City. Die Zusammenarbeit zwischen Automobili Pininfarina und WBDGCP findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem Warner Bros. Discovery das 85-jährige Bestehen von Batman im Jahr 2024 feiert.

Dave Amantea, Chief Design Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: „Der B95 Gotham ist ein Beispiel dafür, wie wir unser Markenversprechen 'Dream Cars, Made Real' für unsere Kunden zum Leben erwecken. Wir stellen sie in den Mittelpunkt unseres Handelns, und die Lieferung von maßgeschneiderten Fahrzeugen wie diesem wird von unserer Vision und unserem Engagement für die Gestaltung unvergesslicher Kundenerlebnisse getragen."

Der B95 Gotham spiegelt Bruce Waynes Leidenschaft für Spitzeninnovation und nachhaltige Technologien sowie seinen eleganten und raffinierten Geschmack wider und verfügt über eine einzigartige und sorgfältig zusammengestellte Ausstattung. Wie alle Versionen des B95 Barchetta ist das Design mit zwei innovativen, elektronisch verstellbaren Aero-Screens ausgestattet, die die Luft über der offenen Kabine ableiten. Die Logos von Wayne Enterprises auf der Karosserie, der Chassisplatte und den Türplatten vervollständigen das Äußere.

Die elegante Karosserie ist in Argento Vittorio glänzend schwarz lackiert, mit einzigartigen Rädern, die einen unverwechselbaren mattschwarzen Innen- und glänzend schwarzen Außenring aufweisen. Titanfarbene Bremssättel und ein gebürsteter, schwarz eloxierter Center-Lock-Ring vervollständigen den Look.

Der Innenraum des B95 Gotham spiegelt den gehobenen Geschmack von Bruce Wayne wider und ist mit einem unverwechselbaren hellbraunen Leder bezogen, das in den Mittelkonsolen eine maßgefertigte Steppung aufweist und mit hellbraunen Nähten ergänzt wird. Außerdem verfügt er über ein maßgeschneidertes Wayne Enterprises-inspiriertes HMI-Display mit einer virtuellen Assistentenstimme, die von Alfred Pennyworth, dem legendären Butler der Familie Wayne, inspiriert wurde. Vervollständigt wird das Auto durch ein spezielles Türschild auf der Fahrerseite, das mit den Worten „All men have limits... I ignore mine" lasergraviert ist. Das ist ein berühmtes Zitat, das Bruce Wayne in den Original-Comics zugeschrieben wird.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer, Automobili Pininfarina, , sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products passt perfekt. Die Werte von Bruce Wayne – Vision, Mut und das unermüdliche Streben nach Innovation und Spitzenleistungen – spiegeln unsere eigenen wider. In der realen Welt bietet uns diese Partnerschaft eine einzigartige Plattform, um ein breiteres Publikum zu erreichen und eine neue Generation von Enthusiasten zu inspirieren, die italienische Kunstfertigkeit, leistungsstarke Technik und inhaltsreiche Geschichten zu schätzen wissen."

Wie alle vier von Bruce Wayne inspirierten Editionen leistet auch der B95 Gotham 1.900 PS und beschleunigt den Wagen in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h – und ist damit das stärkste jemals in Italien produzierte Straßenauto.

Im Jahr 2024 kehrt Automobili Pininfarina zum fünften Mal zur Monterey Car Week zurück und löst damit das Versprechen ein, das vor 12 Monaten vor demselben Publikum gegeben wurde: dass das Design, die Entwicklung und der Bau von in Maß- und Sonderanfertigung hergestellten ultraluxuriösen Autos für anspruchsvolle Kunden auf der ganzen Welt weiterhin im Mittelpunkt des Unternehmens stehen.

INFORMATIONEN ZU AUTOMOBILI PININFARINA

Der Hauptsitz von Automobili Pininfarina befindet sich in Cambiano, Italien, mit einer Geschäftsstelle in München und einem Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premium-Automobilindustrie. Alle Fahrzeuge von Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und von Hand gefertigt und verkörpern die PURA-Designphilosophie, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung von Erlebnissen für die weltweit führenden Stilführer liegt. Diese Philosophie wird auch alle künftigen Serienfahrzeuge durchdringen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK ZUR PRESSEMAPPE )

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das jemals in Italien entwickelt und gebaut wurde, und bietet ein Leistungsniveau, das heute in keinem straßenzugelassenen Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht werden kann. Schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen bei der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h unter zwei Sekunden, mit 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment, vereint der Battista extreme Technik und modernste Technologie in einem emissionsfreien Paket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren – einen an jedem Rad – mit einer kombinierten WLTP-Reichweite von bis zu 476 km (US-EPA kombinierte Reichweite): 300 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Nicht mehr als 150 Exemplare der Battista werden in der Werkstatt im italienischen Cambiano in Handarbeit hergestellt.

Über Warner Bros. Discovery Global Consumer Products:

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), Teil des Umsatz- und Strategie-Geschäftsbereichs von Warner Bros. Discovery, weitet das leistungsstarke Portfolio an Unterhaltungsmarken und Franchises des Unternehmens auf das Leben von Fans in aller Welt aus. WBDGCP arbeitet weltweit mit den besten Lizenznehmern an preisgekrönten Spielzeug-, Mode-, Inneneinrichtungs- und Verlagsprogrammen zusammen, die von den größten Franchises der Film-, Fernseh-, Animations- und Spielestudios von Warner Bros. sowie von HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim und anderen inspiriert sind. Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Programmen, Einzelhandelsinitiativen und Werbepartnerschaften ist WBDGCP eine der führenden Lizenz- und Merchandising-Organisationen der Welt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2477490/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_Tumbler_01.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2477493/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_Tumbler_02.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2477488/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_with_Tumbler_03.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2477491/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_01.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2477489/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_02.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2477492/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_03.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2472680/4849204/Automobili_pininfarina_Logo.jpg